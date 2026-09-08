Niezrozumieni i samotni w walce o swój spokój i bezpieczeństwo, mieszkańcy gminy Krzymów mówią NIE!!

Rozprawa administracyjna, bo tak nazwano spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, przyciągła ponad 100 osób. Głównie byli to sąsiedzi firmy Bioproten, którzy od wielu lat zmagają się z uporczywym zapachem i hałasem. Organizatorem spotkania, była wójt gminy Krzymów, Danuta Mazur.

Wiem, że jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie mają zapewnień, że dzięki modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni.

Finalnie spotkanie trwało blisko cztery godziny. Przepełnione było pytaniami i emocjami niekoniecznie pozytywnymi. Padały liczne podsumowania i stwierdzenia, dotyczące negatywnych skutków wynikających z działalności firmy zajmującej się przetwarzaniem przeterminowanej żywności.

W czasie spotkania, pojawił się również temat dwóch innych firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujących w tej samej okolicy.

A pokrzywdzeni mieszkańcy jednym głosem odpowiadali, że stracili zaufanie do zapewnień przedsiębiorcy. Czują się oszukani, niezrozumieni i samotni w walce o swój spokój i bezpieczeństwo.

Tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. Pani Wójt nas zdradziła. Nie doszliśmy do żadnego konsensusu. Żadnych konkretnych informacji czy te zapachy się skończą czy nie skończą.

Mówiła Agnieszka Trzusło, mieszkanka gminy Krzymów.

Według zapewnień firmy robią wszystko żeby poprawić jakość pracy i zmniejszyć uciążliwości. Potrzebują teraz dalszych decyzji i pozwoleń na modernizację.

Chcemy zhermetyzować kolejny obszar, w którym mogą być cały czas jakieś uciążliwości, które ulatują do powietrza czy atmosfery. Zakładamy, że ta hermetyzacja spowoduje, że te uciążliwości będą mniejsze. Do tego chcemy wprowadzić szereg nowych urządzeń, które spowodują, że proces będzie sprawniejszy, że odpady, które do nas przyjadą nie będą magazynowane tylko przerabiane na bieżąco.

mówił Piotr Lewandowski, Dyrektor Zarządzający Firmą Bioproten.

Na razie nie ma żadnych terminów co do podjęcia decyzji w tej sprawie. Procedura administracyjna trwa, a stanowiska kolejnych instytucji będą miały wpływ na decyzję środowiskową dotyczącą inwestycji.

O wszystkim zdecyduje wójt gminy Krzymów.