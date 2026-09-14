Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie z odnowionymi wnętrzami

Bezpieczna przystań, miejsce dające nadzieję na lepsze jutro i w końcu wsparcie, które ma dać siłę do postawienie twardo nóg na ziemi i rozpoczęcia życia na nowo. Tak można powiedzieć o Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, który w tym roku świętuje 20 lat istnienia.

W ramach pobytu tutaj można otrzymać pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, socjalną, która ma na celu przywrócenie równowagi i możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku, po powrocie do domu. Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia jej członków, czy pochodzenia społecznego.

Jubileusz 20 lecia był również dobrą okazją do zaprezentowania odnowionych wnętrz ośrodka. Dzięki przeprowadzonym pracom, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, osoby w kryzysie, które korzystają z gościnności tej instytucji mogą przebywać w bardzo komfortowych i urokliwych pomieszczeniach.

W działalność ośrodka zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. To one partycypują w kosztach i wspierają funkcjonowanie instytucji, a dzięki temu włodarze mogą spać spokojnie ze świadomością, że kiedy ich mieszkaniec, będzie potrzebował pomocy specjalistów, będzie miał ją udzieloną.