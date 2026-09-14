Więcej patroli w lasach. Trwa akcja "Jesień 26"

Trwa sezon grzybowy, a wraz z nim w lesie można spotkać wielu grzybiarzy, a także spacerowiczów i rowerzystów. Wzmożony ruch oznacza jednak również większą potrzebę działań prewencyjnych i kontrolnych. Dlatego Straż Leśna w całej Polsce przeprowadza działania w ramach akcji „Jesień 26”

Chcemy, aby las był miejscem bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich. Nasze działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Nie są skierowane przeciwko osobom, które zgodnie z przepisami korzystają z lasu, ale przeciwko zachowaniom, które mogą zagrażać ludziom, przyrodzie lub leśnej infrastrukturze – podkreśla Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na nielegalnie jeżdżące w lesie samochody, quady, motocykle, a także kradzieże drewna i przypadki niszczenia infrastruktury leśnej

Leśna droga nie jest miejscem do organizowania rajdów czy rozwijania dużych prędkości. W lesie spotykają się różni użytkownicy – piesi, rowerzyści, grzybiarze. Każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego korzystania z tego miejsca – mówi Łukasz Przypaśniak, Główny Inspektor Straży Leśnej.

Akcja będzie prowadzona w różnych porach dnia. Jej zakres i intensywność będą dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów oraz miejsc, w których najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów. W działaniach wykorzystywane będą również urządzenia monitoringu wizyjnego, w tym kamery leśne i fotopułapki.