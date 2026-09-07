Licheń Stary stolicą Zawodów Firefighter Combat Challenge Poland

Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego by wziąć udział w Mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności.

Te zawody to znakomita okazja to sprawdzenia swojej wytrzymałości. Liczy się czas, ale także siła, kondycja, technika i odporność na skrajne zmęczenie.

Konkurencje oparte są na prawdziwych zadaniach, do jakich strażacy są szkoleni i z jakimi spotykają sią podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.