Licheń Stary stolicą Zawodów Firefighter Combat Challenge Poland

Emilia Czerniejewska
2026-09-07 13:54

Zawody Firefighter Combat Challenge to już tradycja. Ich początki sięgają 1975, kiedy to Sports Medicine Center na Uniwersytecie Maryland otrzymał zlecenie, aby wykonać badania, które miałyby określić fizyczne wymagania stawiane strażakom. W 1991 badania zyskały formę zawodów. W Licheniu Starym odbyły się po raz drugi.

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Autor: Archiwum prywatne

Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego by wziąć udział w Mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności.

Te zawody to znakomita okazja to sprawdzenia swojej wytrzymałości. Liczy się czas, ale także siła, kondycja, technika i odporność na skrajne zmęczenie.

Konkurencje oparte są na prawdziwych zadaniach, do jakich strażacy są szkoleni i z jakimi spotykają sią podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.