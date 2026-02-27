Włoski ogarniam sama… tak, jak uczy mama. Nowa seria KIDS od OnlyBio

Małe decyzje, wielka samodzielność

Dzieci są pełnoprawnymi osobami. Mają swoje zdanie - także na temat włosów. Chcą wybrać zapach, zdecydować, czy dziś kucyk, czy rozpuszczone fale. Chcą samodzielnie nacisnąć pompkę, spłukać pianę i… czasem umyć włosy mamie.

Seria Hair in Balance KIDS by OnlyBio została stworzona właśnie z taką filozofią: wspierać dziecko w nauce samodzielności i zamieniać codzienną pielęgnację w wartościowy, rodzinny moment. Bez presji. Bez łez przy rozczesywaniu. Za to z zapachem pianek marshmallow, a także malin i wiśni unoszącym się w powietrzu. Co ważne, to kosmetyki, z których z powodzeniem może korzystać cała rodzina. Bo delikatność i troska o równowagę skóry głowy nie mają metryki.

Szampony, które uczą pierwszych kroków w pielęgnacji

Chmurkowy szampon do codziennej czułości Hair in Balance KIDS by OnlyBio to delikatny kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry głowy dzieci. Jest delikatny, lekki jak… chmurka! Łagodnie oczyszcza wrażliwą skórę głowy, zapewnia świeżość i komfort każdego dnia. Idealny na początek przygody z samodzielnym myciem włosów. Piana jest przyjemna, otulający, słodki zapach pianek marshmallow, że sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się przyjemnym i radosnym rytuałem. Formuła z prebiotykiem Biolin P, trehalozą oraz ekstraktem z owoców kokosa wspiera barierę ochronną skóry, pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i koi wrażliwą skórę głowy. Szampon nie szczypie w oczy, zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego.

Magiczny szampon do długich włosów Hair in Balance KIDS został stworzony z myślą o długich, plączących się pasmach. Dzięki formule z prebiotykiem Biolin P oraz ekstraktami z maliny nordyckiej i czarnego owsa łagodnie oczyszcza, wygładza i ułatwia rozczesywanie. Włosy są miękkie, gładkie i wypielęgnowane. A zapach wiśni i malin? Zamienia zwykłe mycie w małe domowe SPA. Szampon zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego.

Koniec z kołtunami. Czas na wspólne czesanie!

Poranne przygotowania potrafią być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy w ruch idzie szczotka, a na głowie małej księżniczki lub młodego odkrywcy pojawiają się niesforne kołtuny. Zamiast pośpiechu, łez i nerwów można jednak wybrać zupełnie inny scenariusz pełen uśmiechu, bliskości i wspólnej zabawy przed wyjściem z domu.

Magiczna odżywka rozplątująca Hair in Balance KIDS by OnlyBio to sprzymierzeniec każdej mamy i każdego taty przy porannym rozczesywaniu. Powstała z myślą o najmłodszych i ich wrażliwej skórze głowy. Jej formuła wspiera proces rozplątywania niesfornych kosmyków, dzięki czemu rozczesywanie staje się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Włosy zyskują widoczne wzmocnienie, są odżywione i pełne naturalnego blasku, a przy tym pozostają lekkie i miękkie w dotyku. W składzie znalazł się m.in. Aquaxyl™ pomagający utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, ekstrakt z maliny nordyckiej o właściwościach odżywczych oraz masło shea wygładzające i chroniące przed przesuszeniem. Całość dopełnia owocowy zapach malin i wiśni, który sprawia, że codzienna pielęgnacja zamienia się w przyjemny rytuał. Odżywka zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego.

W duecie idealnie sprawdza się Magiczny spray do włosów dla dzieci wygładzająco-rozplątujący Hair in Balance Kids do rozczesywania włosów dla dzieci, który ułatwia rozczesywanie długich pasm, dbając o naturalną równowagę włosów, jednocześnie wygładza i wzmacnia pasma sprawiając, że są miękkie i lśniące. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. W składzie: Aquaxyl™, ekstrakt z maliny nordyckiej i proteiny ryżowe. A piękny zapach malin i wiśni wprowadza pielęgnację na wyższy poziom przyjemności.

Loki, fale i naturalny skręt – podkreślone z dumą

Każde włosy są piękne. Proste, falowane, kręcone. A dzieci uwielbiają, gdy ich naturalny skręt jest widoczny i sprężysty.

Chmurkowa odżywka do włosów kręconych i falowanych Hair in Balance Kids o zapachu pianek marshmallow, uwydatnia naturalny skręt, intensywnie nawilża i przywraca elastyczność. Loki są miękkie, lśniące i sprężyste - dokładnie takie, jakie powinny być. Formuła zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. W składzie znajdziemy Aquaxyl™, ceramidy oraz ekstrakt z owoców kokosa.

Uzupełnieniem pielęgnacji jest Chmurkowa mgiełka do włosów dla dzieci Hair In Balance Kids do fal i loków. Redukuje puszenie, ułatwia ułożenie fryzury i pięknie podkreśla naturalny skręt. Formuła wegańska z ekstraktem z owoców kokosa, ekstraktem z lnu i składnikiem aktywnym Aquaxyl™ nawilża, wzmacnia i pomaga zachować równowagę włosów, pozostawiając je miękkie, lśniące i sprężyste. Produkt zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. A zapach pianek marshmallow sprawia, że jest idealny na szybkie poprawki przed wyjściem, zarówno u córki, jak i… u mamy.

Kąpiel, która pachnie dzieciństwem

Pielęgnacja włosów to jedno, ale seria KIDS to także radość całego ciała. Trzy nowe żele do mycia ciała, które wprowadzą dziecko w świat kolorów i pięknych zapachów.

Żel do mycia ciała dla dzieci Marshmallow Body in Balance Kids z prebiotykiem Biolin P, ekstraktem z wąkroty azjatyckiej i mlekiem ze słodkich migdałów. Koi, nawilża i otula słodkim zapachem pianek. Żel do mycia ciała dla dzieci Bajkowy Żelki Body in Balance Kids, który delikatnie oczyszcza i pachnie jak owocowe żelki, zamieniając kąpiel w zabawę. Formuła z Biolin P, ceramidami i ekstraktem z owoców arbuza pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i pozostawia skórę miękką oraz pachnącą. Żel do mycia ciała dla dzieci Morelka Body in Balance Kids z mleczkiem morelowym, biofermentem i prebiotykiem Biolin P działa kojąco na wrażliwą skórę i wspiera jej regenerację i wzmacnia naturalną barierę ochronną, pozostawiając zapach morelowo-jogurtowego deseru.

Rytuał, który buduje relację

Wyobraź sobie wieczór. Ciepła łazienka, miękkie ręczniki, mama i córka czeszące sobie nawzajem włosy. Śmiech. Rozmowy o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia. Wspólna pielęgnacja to coś więcej niż kosmetyki. To codzienny rytuał bliskości. To moment, w którym dziecko uczy się, że jego decyzje są ważne, że dbanie o siebie to forma czułości. A kiedy mała dziewczynka mówi z dumą: „Włoski ogarniam sama… tak, jak uczy mama”, wiemy, że chodzi nie tylko o fryzurę. Chodzi o relację, która rośnie każdego dnia razem z nią.

Wszystkie produkty z serii KIDS są przeznaczone są dla dzieci od 1. roku życia, wegańskie i testowane dermatologicznie. Zostały stworzone z myślą o wrażliwej skórze i codziennym stosowaniu.

Nowa seria KIDS Hair in Balance by OnlyBio jest dostępna na www.onlybio.life i w Drogeriach Rossmann.

Materiał reklamowy