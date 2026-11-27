Zanim arabskie perfumy trafiły na TikToka, miały już wielowiekową historię

W kulturach Bliskiego Wschodu zapach od dawna zajmuje szczególne miejsce. Perfumy, aromatyczne olejki i kadzidła są ściśle związane z codziennymi rytuałami, gościnnością oraz ważnymi uroczystościami. Zapachami otacza się zarówno ciało, jak i przestrzeń domową. Jednym z charakterystycznych elementów tej tradycji jest bakhoor, czyli aromatyzowane kawałki drewna lub mieszanki zapachowe przeznaczone do spalania, których dym nadaje wnętrzom oraz tkaninom intensywny aromat.

Ważną rolę odgrywa także oud, czyli aromatyczna żywica powstająca w drewnie określonych gatunków drzew agarowych, uważana za jeden z najbardziej wyrazistych składników bliskowschodniej perfumerii. Jej zapach bywa drzewny, dymny, żywiczny, a czasami niemal skórzany. Ponieważ naturalny oud jest kosztownym surowcem, we współczesnych kompozycjach często wykorzystuje się akordy zapachowe odtwarzające jego charakter.

Historia tej części świata pełna jest zresztą podobnych przykładów. W zbiorach Metropolitan Museum of Art znajduje się średniowieczne naczynie na perfumy pochodzące prawdopodobnie z Syrii, datowane na okres między XI a XIII wiekiem, które mogło służyć między innymi do rozpylania wody różanej podczas spotkań i uroczystości.

Dzisiaj jednak mianem „perfum arabskich” określa się bardzo różnorodną kategorię produktów. Obok tradycyjnych olejków zapachowych znajdziemy tu nowoczesne wody perfumowane: kompozycje kwiatowe, owocowe, drzewne czy wyjątkowo słodkie. Nie wszystkie zawierają oud i nie wszystkie są ciężkie lub intensywne. Co zatem sprawiło, że z tej bogatej tradycji narodził się jeden z najgłośniejszych trendów współczesnej perfumerii?

TikTok odkrył arabskie perfumy. Liczby pokazują skalę zainteresowania

Przełom przyniosły media społecznościowe, a szczególnie internetowa społeczność miłośników zapachów, określana często jako PerfumeTok. To właśnie tam zaczęły zdobywać popularność recenzje, porównania kompozycji, prezentacje kolekcji oraz filmy poświęcone zapachom, które warto poznać bez wydawania fortuny.

Skalę tego zjawiska dobrze pokazują dane firmy analitycznej Spate. W 2025 roku liczba wyszukiwań frazy „Arabian perfume” w Google i na TikToku wzrosła o około 63% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w tym samym okresie zainteresowanie hasłem „oud perfume” zwiększyło się o 20,5%.

Jedną z marek, które skorzystały na tym zjawisku, jest Lattafa, czyli producent perfum ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co interesujące, nie jest to firma stworzona na potrzeby internetowego trendu, lecz marka rozwijająca swoją działalność przez dekady, zanim jej zapachy zaczęły zdobywać szeroką rozpoznawalność w sieci.

Sukces tego typu marek ma kilka głównych przyczyn. Pierwszą jest cena, ponieważ wśród arabskich perfum można znaleźć wiele kompozycji w przystępnym przedziale cenowym, co ułatwia eksperymentowanie z nieznanymi dotąd zapachami.

Drugą przyczyną jest ich wyrazisty charakter. W świecie, w którym przez ekran nie można jeszcze poczuć zapachu, ogromne znaczenie ma sposób jego opisu. Perfumy pachnące jak deser, gorąca czekolada, karmel czy korzenne ciasto znacznie łatwiej przedstawić i wzbudzić nimi ciekawość niż w przypadku abstrakcyjnych, trudnych do wyobrażenia kompozycji.

Trzecim powodem jest rosnąca popularność zapachów gourmand, odwołujących się do aromatów kojarzonych z jedzeniem i słodyczami. Wanilia, pralina, karmel, kawa czy miód tworzą kompozycje przywołujące przyjemne, znajome skojarzenia. Arabskie marki idealnie wykorzystały to zainteresowanie, łącząc słodkie akordy z przyprawami, żywicami i nutami drzewnymi, tworząc ciekawą alternatywę dla dotychczasowych wyborów.

Które arabskie perfumy warto poznać na początku?

Dwa przykłady dobrze pokazują, dlaczego ta kategoria wzbudza tyle emocji. Pierwszym z nich jest Lattafa Khamrah, czyli woda perfumowana uniseks wprowadzona w 2022 roku, której kompozycja łączy cynamon, gałkę muszkatołową i bergamotkę z daktylami, praliną oraz ciepłą bazą z wanilią i mirrą.

To propozycja dla osób lubiących zapachy korzenne, słodkie i otulające. W ofercie internetowej Super-Pharm flakon o pojemności 100 ml kosztuje około 97,99 zł, a więc wypróbowanie tej kategorii perfurm nie musi oznaczać wydatku kilkuset złotych.

Z kolei Lattafa Eclaire z 2024 roku reprezentuje bardziej deserową stronę perfumiarstwa. Karmel, akordy mleczne, miód, białe kwiaty, wanilia i pralina tworzą kompozycję idealną dla miłośniczek kremowych, słodkich aromatów, a flakon 100 ml również kosztuje tutaj 97,99 zł.

A czy rzeczywiście perfumy arabskie są trwalsze od innych perfum, jak często pisze się w sieci? Niekoniecznie. Trwałość zależy od konkretnej kompozycji, stężenia, użytych składników oraz sposobu aplikacji, dlatego nie warto zakładać, że każdy arabski zapach będzie utrzymywał się wyjątkowo długo.

Warto natomiast testować je cierpliwie, ponieważ zapach zmienia się w ciągu kilkudziesięciu minut od aplikacji i pierwsze wrażenie nie zawsze oddaje jego pełny charakter. Przy zakupie rozsądnie jest zacząć od próbki lub mniejszej pojemności.

Koreańska pielęgnacja przeszła podobną drogę. K-pop pomógł jej zdobyć świat

Arabska perfumeria nie jest jedynym przykładem lokalnej branży beauty, która dzięki internetowi i popkulturze zdobyła nowych odbiorców. Podobną historię ma koreańska pielęgnacja, czyli K-beauty.

Jej międzynarodowy rozwój nabrał tempa w pierwszych dekadach XXI wieku, kiedy szczególne zainteresowanie wzbudziły kremy BB, maski w płachcie i kosmetyki o konsystencjach będących wówczas nowością dla europejskich konsumentek.

Równolegle na świecie rosła popularność koreańskiej popkultury. K-pop, seriale i filmy przyciągały uwagę do Korei Południowej, a zainteresowanie muzyką i gwiazdami ekranu stopniowo rozszerzało się na modę i urodę.

Zjawisko to określa się mianem Hallyu, czyli koreańskiej fali kulturowej, która według OECD mocno przyczyniła się do wzrostu zainteresowania produktami z tego regionu. Skalę sukcesu widać w danych eksportowych: w 2025 roku wartość eksportu kosmetyków z Korei Południowej osiągnęła rekordowe 11,4 miliarda dolarów, czyniąc ten kraj drugim największym eksporterem kosmetyków na świecie.

Dlaczego koreańskie kosmetyki tak dobrze przyjęły się w codziennej pielęgnacji?

Sukcesu K-beauty nie da się jednak wyjaśnić wyłącznie wpływem muzyki czy seriali, bo kluczową rolę odegrały same kosmetyki, różnorodność ich formuł oraz skupienie na nawilżeniu i komforcie skóry. Koreańskie marki spopularyzowały między innymi lekkie esencje, ampułki, maski hydrożelowe i wygodne w codziennym stosowaniu kremy przeciwsłoneczne.

Dobrym przykładem jest marka Beauty of Joseon, łącząca tradycyjne składniki, takie jak ekstrakty ryżowe czy żeń-szeń, ze współczesnymi recepturami. W jej ofercie znajduje się między innymi Relief Sun Aqua Fresh SPF50+ PA++++, czyli lekki krem przeciwsłoneczny z wodą ryżową i pantenolem w cenie 53,49 zł za 50 ml w Super-Pharm, łączący pielęgnację nawilżającą z ochroną UV.

Wśród innych popularnych propozycji warto wymienić markę Biodance i jej zestaw masek hydrożelowych Glow Duo Set w cenie 72,89 zł, ukojeniowy Dr. Althea 345 Relief Cream za 84,49 zł czy przystępną cenowo Holika Holika PDRN Spot Brightening Jelly Mask za 11,99 zł, pozwalającą wypróbować nowe formuły bez dużego wydatku.

Warto jednak oddzielić marketingowy fenomen K-beauty od rzeczywistych potrzeb skóry. Koreański kosmetyk nie jest automatycznie skuteczniejszy od produktu z innego kraju, bo liczą się też inne rzeczy jak skład, przeznaczenie, tolerancja skóry oraz regularność stosowania.

Nie trzeba też od razu wdrażać słynnej, dziesięcioetapowej rutyny pielęgnacyjnej. Przygodę z K-beauty można z powodzeniem zacząć od jednego serum, maski lub kremu z filtrem dopasowanego do dotychczasowych nawyków.

Black Week w Super-Pharm. Dwa popularne trendy w jednym miejscu

Jeszcze kilka lat temu odkrywanie mniej znanych marek kosmetycznych czy arabskich perfum wymagało szukania ich w specjalistycznych sklepach. Dzisiaj są one łatwo dostępne w popularnych drogeriach internetowych, a listopadowe promocje stanowią dobrą okazję, by sprawdzić, czy internetowe hity odpowiadają naszym gustom.

W 2026 roku Black Friday przypada 27 listopada, ale Super-Pharm przygotował szerszą akcję Black Month, trwającą od 3 do 29 listopada. W ramach ofert promocyjnych pojawiają się kosmetyki, dermokosmetyki, perfumy, produkty do włosów i zestawy prezentowe.

Wśród marek koreańskich znalazły się między innymi Beauty of Joseon, Biodance, Dr. Althea i Holika Holika, a w kategorii perfum arabskich marka Lattafa z zapachami Khamrah i Eclaire.

Choć nie każdy hit z internetu musi okazać się naszym osobistym odkryciem, listopadowe okazje dają świetny pretekst, by przekonać się, co kryje się za fenomenem arabskich zapachów i koreańskiej pielęgnacji, a być może także znaleźć kosmetyk lub perfumy, które na stałe zagoszczą w naszej codziennej rutynie.

Materiał sponsorowany