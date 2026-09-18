Imię Stefania brzmi dumnie, z klasą . Nic w tym dziwnego - jego grecki rodowód odsyła nas bezpośrednio do wieńca zwycięstwa i królewskiej korony. Kobiety, które je noszą, zazwyczaj mają w sobie mnóstwo wdzięku, charyzmy i tej nieuchwytnej energii, która potrafi rozjaśnić nawet najbardziej szary dzień. Kiedy nadchodzi ich święto, warto podarować im słowa, które będą równie wyjątkowe.

Kiedy Stefania obchodzi swoje imieniny?

Choć wrzesień kojarzy się z babim latem i powolnym nadejściem jesieni, to właśnie 18 września przynosi jedną z najbardziej radosnych okazji do świętowania. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnej ważnej daty, warto wiedzieć, że imieniny Stefanii w kalendarzu pojawiają się kilka razy w roku. Solenizantki o tym imieniu mogą świętować: 2 stycznia, 14 maja, 2 września, 18 września.

Śmieszne życzenia na imieniny Stefanii

Jeśli Twoja solenizantka uwielbia żarty, ma ogromny dystans do siebie i ceni dobry humor, wybierz śmieszne życzenia na imieniny dla Stefanii:

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Życzę Ci, aby Twoja korona nigdy nie spadała, nawet gdy tańczysz na stole, a codzienne obowiązki kurczyły się szybciej niż budżet podczas wielkich zakupów. Niech uśmiech nie schodzi z Twojej twarzy!

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Droga Stefanio! Z okazji imienin życzę Ci dużo śmiechu, zero dramatów i męża, który zawsze bez marudzenia zmywa naczynia. Niech kalorie idą w biust, a nie w boczki!

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Stefanio, niech Twoje życiowe GPS-y zawsze prowadzą Cię wyłącznie do miejsc pełnych słońca, dobrej zabawy i gigantycznych wyprzedaży! Życzę Ci anielskiej cierpliwości do nas oraz takiego zapasu energii, żebyś mogła podbijać świat codziennie przed śniadaniem.

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Nasza kochana Stefanio! Życzę Ci, abyś miała w życiu mnóstwo wolnego czasu i tyle pieniędzy, by bez wahania kupić sobie małą wyspę na Pacyfiku. Niech Twoje imieniny trwają przynajmniej tydzień!

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Krótkie życzenia imieninowe dla Stefanii na każdą okazję

Czasami najprostsze słowa niosą ze sobą najwięcej ciepła. Te urocze życzenia dla Stefanii będą doskonałym wyborem do każdego prezentu:

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Stefanio, niech każdy dzień przynosi Ci powody do dumy i uśmiechu. Życzę Ci niegasnącej pasji, wiernych przyjaciół i serca pełnego spokoju. Cudownych imienin!

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Dla cudownej Stefanii – niech Twoje życie maluje się wyłącznie w jasnych barwach, a marzenia spełniają się jedno po drugim, bez żadnych opóźnień i przeszkód.

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Stefanio, życzę Ci zdrowia, nieskończonej radości i odwagi do realizowania nawet najbardziej szalonych planów. Sto lat w szczęściu i miłości!

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W dniu Twojego święta życzę Ci, abyś zawsze była otoczona miłością i dobrem. Bądź szczęśliwa, rozwijaj skrzydła i ciesz się każdą piękną chwilą!

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Życzenia dla Stefanii gotowe do wysłania w wiadomości

Szybki SMS lub serdeczna wiadomość na komunikatorze to świetny sposób, by pokazać, że pamiętasz o bliskiej osobie od samego rana. Jeśli szukasz gotowych i oryginalnych tekstów, które wystarczy skopiować, poniższe życzenia imieninowe dla Stefanii sprawdzą się doskonale:

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Stefanio, w dniu Twoich imienin przesyłam Ci worek ciepłych myśli! Życzę Ci, abyś na swojej drodze spotykała tylko życzliwych ludzi, a każdy poranek witał Cię filiżanką pysznej kawy i głębokim spokojem w sercu. Niech ten dzień będzie wyjątkowy i pełen miłych niespodzianek!

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Wszystkiego, co najlepsze z okazji imienin, Stefanio! Życzę Ci, abyś miała w sobie zawsze tę samą dziecięcą radość i nieposkromioną ciekawość świata. Niech sukcesy zawodowe idą w parze ze szczęściem osobistym, a uśmiech towarzyszy Ci na każdym kroku!

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Droga Stefanio, życzę Ci, aby Twoje życie było pełne pięknych podróży, niezapomnianych chwil i ludzi, na których zawsze możesz liczyć w każdych okolicznościach. Niech każdy dzień przynosi Ci małe radości, które składają się na wielkie szczęście. Cudownego świętowania!

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Stefanio, niech Twoje święto przyniesie Ci mnóstwo pozytywnej energii! Życzę Ci, abyś nigdy nie traciła swojego wyjątkowego uroku, a wszystkie plany i najskrytsze marzenia realizowały się lekko i bez żadnych przeszkód. Ściskam Cię mocno i życzę wspaniałego dnia!

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Wierszyki dla Stefanii. Na imieniny lub urodziny

Rytmiczne rymowanki mają w sobie niezwykłą lekkość i wdzięk. Świetnie nadają się do tradycyjnych kartek pocztowych oraz jako wesołe wpisy na profilach społecznościowych:

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Dla Stefanii - niech jej życie będzie pełne słońca i radości i uroczych miłych gości. Niech marzenia się spełniają, troski szybko uciekają!

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Droga nasza Stefanio, bądź radosną, dumną panią. Niech Ci gwiazda szczęścia świeci, a czas w zdrowiu miło leci. Miej uśmiechu zawsze sporo, bądź nam jasną wciąż podporą!

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Imieniny u Stefanii, dziś toastów czas dla pani! Życzę szczęścia i miłości oraz stałej pomyślności. Niechaj uśmiech w Tobie gości i przynosi moc radości!

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Słodka, miła Stefanio, los niech sypie złotą manną. Zdrowie niechaj dopisuje, szczęście drogi Ci wskazuje. Sto lat w zdrowiu i w miłości, samej tylko pomyślności!

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