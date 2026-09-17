Szpaku pokazał zupełnie inną twarz w programie "Nasz nowy dom". Zrobił niespodziankę nastoletniej fance, która zgłosiła rodzinę do programu

Szpaku nagrał wyjątkową wiadomość dla Zuzi

Widzowie programu „Nasz nowy dom” przyzwyczaili się już, że jego bohaterowie otrzymują nie tylko wyremontowane mieszkania. Ekipa stara się także spełniać ich mniejsze, bardzo osobiste marzenia. Jedno z takich marzeń należało do 16-letniej Zuzi, wielkiej fanki Szpaka.

Dziewczyna mogła zobaczyć specjalne nagranie przygotowane przez swojego muzycznego idola. Raper zwrócił się bezpośrednio do nastolatki i przekazał jej pozdrowienia. Nie było wielkiego koncertu, efektów ani scenicznej oprawy. Właśnie ta prostota sprawiła jednak, że gest miał tak osobisty charakter.

Szpaku nie pojawił się osobiście w domu bohaterów odcinka. Przygotował dla Zuzi nagranie, które stało się jedną z niespodzianek towarzyszących remontowi. Dla nastolatki, która zna jego muzykę i od dawna mu kibicuje, taki prezent miał szczególne znaczenie.

Zuzia sama zgłosiła rodzinę do programu

Bohaterami 374. odcinka „Naszego nowego domu” byli Zuzia i jej tata, pan Krzysztof. Rodzina mieszka we wsi Masie w województwie podlaskim. To właśnie nastolatka postanowiła zgłosić ich dom do programu. Chciała w ten sposób pomóc ojcu, który sam nie był w stanie przeprowadzić wszystkich koniecznych prac.Budynek wymagał pilnej interwencji. Na jednej ze ścian znajdowało się duże pęknięcie, przez nieszczelną podłogę do środka przedostawały się chłód i gryzonie, a zimą zdarzało się, że zamarzały rury. Problemem był również stary system ogrzewania.

Ekipa programu skupiła się między innymi na urządzeniu kuchni oraz pokoju Zuzi. Dom miał stać się nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim bezpieczny i wygodny dla ojca i córki. W czasie remontu przygotowano dla nich także atrakcje związane z ich zainteresowaniami. Zuzia wzięła udział w zajęciach z akrobatyki, a jej tata, kibic Jagiellonii Białystok, dostał koszulkę z autografami piłkarzy oraz bilety na mecz.

Wiadomość od Szpaka była kolejnym prezentem dopasowanym specjalnie do bohaterki odcinka. Pokazała też, jak duże znaczenie może mieć dla młodego słuchacza nawet krótki, ale skierowany bezpośrednio do niego gest artysty.

Pomaganie nie jest dla Szpaka nowością

Udział Szpaka w akcji programu może być zaskoczeniem dla osób, które znają go przede wszystkim z mocnych utworów, charakterystycznego języka oraz drapieżnej scenicznej estetyki. Raper już wcześniej pokazywał jednak, że los dzieci i młodzieży nie jest mu obojętny.

Artysta wspierał Dom dla Dzieci „Promyk” w swoim rodzinnym Morągu. Placówka publicznie dziękowała Szpakowi i jego mamie za regularną pomoc. Podopieczni otrzymali od nich między innymi ubrania i huśtawki. Raper nie zawsze szeroko opowiada o podobnych działaniach, dlatego część jego charytatywnej aktywności pozostaje poza głównym nurtem medialnych doniesień.

Nagranie dla Zuzi dobrze wpisuje się w ten mniej eksponowany fragment jego działalności. Tym razem wystarczyło kilka słów skierowanych do konkretnej osoby, aby zwykłe pozdrowienia zamieniły się w spełnienie marzenia.

Gwiazdy pomagają spełniać marzenia bohaterów

W 27. sezonie „Naszego nowego domu” znane osoby mają pojawiać się częściej. Jak tłumaczy Elżbieta Romanowska, zaproszeni goście pomagają ekipie sprawiać bohaterom dodatkowe niespodzianki.

Szpaku przygotował wiadomość dla Zuzi, natomiast w kolejnym odcinku były reprezentant Polski Łukasz Fabiański miał wesprzeć marzącego o sportowej karierze Sebastiana. Nie chodzi więc wyłącznie o obecność gwiazdy przed kamerą, ale o dopasowanie jej udziału do zainteresowań konkretnego bohatera.

Dla nastoletniej fanki Szpaka remont oznaczał początek życia w bezpieczniejszych warunkach. Wiadomość od ulubionego rapera była drobnym dodatkiem w porównaniu ze skalą wykonanych prac, ale właśnie takie osobiste momenty widzowie często zapamiętują najdłużej.

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