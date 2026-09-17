Wrzesień potrafi zaskakiwać złotym słońcem i chłodnymi wieczorami, ale 17 września ma w sobie wyjątkowe ciepło. To właśnie tego dnia świętujemy imieniny Justyny! Imię to, mające korzenie w łacińskim słowie oznaczającym sprawiedliwą i prawą, noszą kobiety pełne uroku, energii i determinacji. Jeśli masz w swoim otoczeniu Justynę, to idealny moment, by sprawić jej radość i podarować kilka ciepłych, nieszablonowych słów, które wywołają uśmiech na jej twarzy.

Kiedy Justyna obchodzi swoje imieniny?

Każda okazja do świętowania jest dobra, ale warto dokładnie wiedzieć, kiedy Justyna obchodzi swoje imieniny, aby nie przegapić tego wyjątkowego momentu. Choć kalendarz obfituje w daty przypisane temu imieniu, najpopularniejsze obchody przypadają właśnie 17 września. Oprócz tego Justyna może celebrować swoje święto w następujące dni roku: 12 marca, 14 kwietnia, 28 maja, 14 czerwca, 16 czerwca, 13 lipca, 1 sierpnia, 26 września, 7 października oraz 30 listopada.

Śmieszne i zabawne życzenia dla Justyny na imieniny

Jeśli Twoja solenizantka ma ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, tradycyjne, poważne formułki mogą okazać się zbyt nudne. Wtedy najlepiej sprawdzą się śmieszne i zabawne życzenia dla Justyny na imieniny, które momentalnie poprawią jej nastrój. Wybierz jedną z poniższych, pełnych humoru propozycji i wyślij jej dawkę pozytywnej energii.

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Justyno! Życzę Ci, żeby Twoja poranna kawa zawsze była idealnie gorąca, kolejki w sklepach magicznie znikały na Twój widok, a portfel rósł znacznie szybciej niż Twoja lista seriali do obejrzenia. Sto lat!

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Justynko, niech Twoje życie będzie jak najlepszy internetowy mem – pełne śmiechu, zrozumienia przez wszystkich i udostępniane wyłącznie przez samych fajnych ludzi. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

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Droga Justyno, życzę Ci, aby kalorie uciekały z Twojego talerza w popłochu przed Twoim urokiem osobistym, a każdy poniedziałek zaczynał się dopiero po południu. Sto lat w nieustającym uśmiechu!

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Dla wspaniałej Justyny: niech Twoje życiowe GPS-y zawsze prowadzą Cię prosto do szczęścia i dobrej zabawy, a wszelkie życiowe kłopoty znikają tak szybko, jak wolne miejsce na dysku w Twoim telefonie. Najlepszego!

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Krótkie życzenia dla Justyny

Czasami mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy dołączasz bilecik do bukietu kwiatów lub przygotowujesz ozdobną kartkę okolicznościową. Wybierz krótkie życzenia dla Justyny, które w kilku słowach zamkną najszczersze intencje i sprawią, że poczuje się wyjątkowo. Oto minimalistyczne, ale pełne klasy propozycje na każdą okazję.

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Justyno, życzę Ci morza inspiracji, niegasnącego uśmiechu i codziennych małych cudów, które rozjaśnią każdy Twój dzień.

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Justynko, niech każdy kolejny dzień przynosi Ci powody do dumy oraz mnóstwo okazji do głośnego i szczerego śmiechu. Cudownych imienin!

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Dla wspaniałej Justyny – życzę samych słonecznych dni, realizacji najśmielszych planów i niesłabnącego zapału do podbijania świata!

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Wszystkiego, co najpiękniejsze, najsłodsze i najbardziej inspirujące dla wyjątkowej Justyny w dniu jej święta!

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Życzenia imieninowe dla Justyny. Gotowe do wysłania

Brak czasu nie musi oznaczać wysyłania bezosobowych wiadomości. Przygotowaliśmy dla Ciebie uniwersalne, oryginalne teksty, które możesz skopiować jednym kliknięciem i natychmiast wysłać przez SMS, Messenger czy WhatsApp. Te życzenia imieninowe dla Justyny gotowe do wysłania łączą w sobie elegancję, ciepło i nowoczesny styl, idealnie pasując zarówno dla bliskiej przyjaciółki, jak i koleżanki z pracy.

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Justyno! Z okazji imienin życzę Ci, aby Twoja codzienność była pełna harmonii, a wolne chwile przynosiły upragniony spokój i radość. Niech każdy krok przybliża Cię do realizacji Twoich najskrytszych marzeń. Cudownego dnia!

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Droga Justynko, niech uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy, a wokół Ciebie zawsze będą ludzie, którzy dodają Ci skrzydeł. Życzę Ci ogromnej odwagi do bycia sobą i siły do sięgania po to, co z pozoru wydaje się nieosiągalne. Sto lat!

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Kochana Justyno, w tym wyjątkowym dniu przesyłam Ci ogrom ciepłych myśli. Życzę Ci zdrowia, które nigdy nie zawodzi, niegasnącej pasji w sercu oraz mnóstwa czasu na realizację własnych przyjemności. Wszystkiego najlepszego!

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Hej Justyna! Niech ten dzień przyniesie Ci mnóstwo pozytywnej energii i miłych niespodzianek. Niech szczęście towarzyszy Ci na każdym kroku, a uśmiech rozświetla nawet najbardziej pochmurne dni. Najlepszego!

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Wierszowane życzenia imieninowe dla Justyny

Rytm i rym od lat sprawdzają się najlepiej, gdy chcemy przekazać komuś ciepłe myśli w melodyjnej i tradycyjnej formie. Tradycyjne wierszowane życzenia imieninowe dla Justyny to świetny wybór, który łatwo zapada w pamięć i zawsze wywołuje uśmiech. Wybierz jedną z naszych oryginalnych rymowanek, by obdarować Justynę pozytywnymi wibracjami.

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Justynko droga, niech mija trwoga, niech Cię prowadzi bezpieczna droga. Radości w sercu, słońca bez końca,bądź zawsze piękna i promienna jak słońce!

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Hej Justyno! Żyj wesoło, bez pośpiechu,zbieraj chwile pełne śmiechu!

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Gwiazdki z nieba, wielkich marzeń, samych tylko miłych zdarzeń. Niech Justynce los sprzyja, a wszelki smutek szeroko omija!

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W dniu imienin, Justyno miła, byś zawsze w szczęściu i zdrowiu żyła. Niech marzenia się spełniają, a przyjaciele mocno wspierają!

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