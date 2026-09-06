Zaskakująca decyzja w pierwszym odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Znamy ostateczną punktację

Zmiany i nowości w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Znamy uczestników i zasady

Kolejna, 32. w polskiej telewizji, a zarazem 19. w historii stacji Polsat edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartowała 6 września 2026 roku, natomiast wielki finał zaplanowano na 22 listopada. Jak zdradził dyrektor programowy Edward Miszczak, na widzów czeka ogrom innowacji oraz specjalnych odcinków tematycznych. Wśród świeżych propozycji pojawią się między innymi sztafeta rumby, a także:

"Akademia Czarnej Mamby",

"Taniec z rekwizytem",

oraz "Maszyna czasu".

Prawdziwą rewolucją w dziejach tego rozrywkowego formatu będzie zacięta walka o immunitet. Producenci pozostawili jednocześnie lubiane klasyki. Fani ponownie zobaczą zmagania z udziałem najbliższych, baśniowy wieczór z piosenkami Disneya, tańce w trzyosobowych składach oraz szansę na samodzielne wytypowanie przeciwnika.

Poważne roszady dotknęły również samą ekipę tworzącą widowisko. Z posadą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk, a jej miejsce zajęła aktorka Julia Wieniawa. Zmodyfikowano też oprawę muzyczną, ponieważ część dotychczasowych muzyków z orkiestry nagle zakończyła współpracę z telewizją Polsat.

Oto pełne zestawienie par 19. edycji widowiska:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Zgodnie z oficjalną decyzją podjętą przez telewizję Polsat, z programem 6 września 2026 roku nie pożegnał się żaden z uczestników.

Wyniki i punktacja pierwszego odcinka "Taniec z Gwiazdami 19" z 6 września 2026

Inauguracyjne wydanie najnowszej serii "Tańca z Gwiazdami" od pierwszych minut zapowiadało się niezwykle porywająco. Twórcy postawili na motyw przewodni, którym okazały się popularne włoskie przeboje. Jak ostatecznie ukształtowała się tabela wyników po pierwszych ocenach jurorów?

Oto szczegółowa punktacja:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Piotr Gumulec w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiemy, dlaczego będzie brać udział w show Polsatu!