Jowita Budnik grała w pierwszej polskiej telenoweli. Co robi i jak dziś wygląda 52-letnia aktorka?

W okresie świąt Bożego Narodzenia w 1988 roku polscy widzowie poszukiwali wytchnienia od szarej rzeczywistości, a z pomocą przyszła im telewizja. Właśnie wtedy wyemitowano premierowy odcinek produkcji "W labiryncie", która szybko zyskała miano pierwszej polskiej opery mydlanej. Na ekranie pojawiła się plejada postaci, a jedną z bohaterek zagrała stawiająca swoje pierwsze kroki w branży Jowita Budnik. Zobaczmy, jak potoczyły się jej losy.

Kultowy serial "W labiryncie" przetarł szlaki polskim telenowelom

Dokładnie 25 grudnia 1988 roku wyemitowano debiutancki odcinek, po czym przez okrągły rok widzowie śledzili losy bohaterów w każdy piątkowy wieczór. Po niedługiej pauzie, w marcu 1990 roku, telewizja wznowiła emisję "W labiryncie", przenosząc ją jednak na środowe popołudnia, a wielki finał z numerem 120 pokazano ostatecznie 26 czerwca 1991 roku. Scenariusz skupiał się na stołecznych biznesmenach próbujących odnaleźć się w dobie transformacji ustrojowej. W postać głównej bohaterki, farmaceutki Ewy Glinickiej, wcieliły się Agnieszka Robótka-Michalska oraz Beata Rakowska.

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Jowita Budnik jako Marta Białek. Tak 52-latka prezentuje się dzisiaj

Udział w telenoweli "W labiryncie" zagwarantował 15-letniej wówczas dziewczynie ogromną popularność w całym kraju. Choć młoda artystka miała już za sobą pierwsze występy przed kamerami, to dopiero ten format okazał się dla niej prawdziwą trampoliną do sławy. Jowita Miondlikowska, nosząca obecnie nazwisko męża – Budnik, wcieliła się w córkę Joanny Racewicz, odgrywanej przez Sławomirę Łozińską, będąc jednocześnie pasierbicą Adama Racewicza, w którego rolę wszedł Marek Kondrat.

Jak z upływem czasu zmieniła się gwiazda i czym się zajmuje? Jowita Budnik niedawno gościła na uroczystej premierze produkcji "100 dni: Misja Zeus". Na czerwonym dywanie artystka zaprezentowała się w eleganckiej, granatowej sukni, którą uzupełniła stylową torebką.

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Sukcesy Budnik po latach. Nagrody i role w popularnych produkcjach

Kiedy prace na planie "W labiryncie" dobiegły końca, aktorka kontynuowała karierę w innych formatach telewizyjnych oraz na scenach teatralnych. Ważnym momentem w jej życiu zawodowym okazało się nawiązanie bliskiej współpracy z Krzysztofem i Joanną Krauze. Wynikiem tej twórczej znajomości była kreacja w głośnym filmie "Plac Zbawiciela", za którą wyróżniono ją statuetką Orła podczas festiwalu filmowym w Gdyni. Jowita Budnik się również w dziele "Ptaki śpiewają w Kigali", stanowiącym zwieńczenie twórczości słynnego małżeństwa, wydanym już po odejściu reżysera.

Przez kolejne dekady polscy widzowie regularnie podziwiali Jowitę Budnik w najchętniej oglądanych serialach telewizyjnych. Jej nazwisko zasiliło obsadę kultowego "M jak Miłość", wystąpiła również w pierwszym odcinku hitu "Na dobre i na złe" wyemitowanym w 1999 roku. Obecnie fani mogą śledzić jej aktorskie poczynania w serialu "Pierwsza miłość".

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