`„Zawsze z Tobą chciałbym być…”` Pamiętasz? Dokończ tekst i poczuj ten klimat sprzed lat

Zawsze z Tobą chciałbym być, przez całe lato... - kiedyś to było! Pamiętacie stare piosenki zespołu Ich Troje, Bajm, Kombii, Video, Natalia Szroeder, Feel, czy też Dody, która dawała czadu w zespole Virgin? Mimo iż kawałki miały swoją premierę bardzo dawno, to dziś, gdy ktoś słyszy je w radiu, ma wspaniałe wspomnienia. Poniżej przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym będziecie mieli za zadanie dokończyć najlepsze hity sprzed lat. Wśród nich będą kawałki takie jak Pokolenia, Zawsze z Tobą chciałbym być, Dżaga, Idę na plażę, Jest już ciemno i nie tylko! Tylko najwięksi fani muzyki będą mieli komplet punktów - sprawdź czy do nich należysz!

Dokończ muzyczne klasyki - Ich Troje, Doda, Kombii, Bajm i nie tylko Pytanie 1 z 10 Dokończ piosenkę Ich Troje - Zawsze z Tobą chciałbym być... przez całe lato kochaj mnie zawsze i pójdę w Twoją stronę Następne pytanie

Będzie kontynuacja „Nim zajdzie słońce?! Doda i Smolasty z wielkim sukcesem!

Polska scena muzyczna lat 90. – czas transformacji i kontrastów

Lata 90. i początek nowego milenium to był wyjątkowy czas dla polskiej muzyki. Z jednej strony, artyści tacy jak Kazik Staszewski w swoich tekstach niczym kronikarze opisywali nową, zmieniającą się rzeczywistość polityczną i społeczną. Z drugiej, rodził się prawdziwy polski show-biznes, a listy przebojów podbijały popowe piosenki o miłości, w których często pojawiał się motyw zakochanych wielbicieli i idealizowanych kobiet.

Ta dekada to prawdziwy tygiel gatunków – od mocnego rocka, przez kolorowy pop, aż po pierwsze brzmienia muzyki tanecznej. To właśnie wtedy kształtował się rynek, który znamy dzisiaj, a wykonawcy tacy jak Edyta Górniak, Kayah czy zespoły T.Love i Myslovitz tworzyli ścieżkę dźwiękową do dorastania całego pokolenia.

Historie ukryte w piosenkach – jak powstawały kultowe hity?

Za każdym wielkim przebojem, który za chwilę odgadniesz w naszym quizie, kryje się jakaś historia. Niektóre z tych piosenek powstały niemal w kwadrans, stając się nieoczekiwanym hitem, który zaskoczył nawet samych twórców. Inne były efektem długich miesięcy spędzonych w studiu nagraniowym, gdzie dopracowywano każdy dźwięk i słowo.

Część utworów to bardzo osobiste opowieści artystów, a inne zostały napisane na potrzeby filmu lub serialu, zyskując dzięki temu jeszcze większą popularność. Te nieznane anegdoty i kulisy powstawania dodają piosenkom dodatkowego uroku i sprawiają, że słuchamy ich dziś z jeszcze większą nostalgią.

Teledyski, które królowały w telewizji – pamiętasz je?

Zanim YouTube stał się codziennością, oknem na muzyczny świat była telewizja i kanały takie jak MTV czy VIVA. Kto z nas nie czekał z niecierpliwością, aż na ekranie pojawi się teledysk ulubionego zespołu? Klipy wideo były wtedy nieodłączną częścią przeboju – budowały wizerunek artystów, wyznaczały trendy w modzie i na stałe zapisywały się w pamięci.

Choć często tworzone ze skromnym budżetem, miały w sobie mnóstwo kreatywności i charakteru. To właśnie te obrazy – czasem nieco kiczowate, a czasem niezwykle artystyczne – sprawiły, że hity takie jak Statki na niebie czy Orła cień stały się prawdziwymi hymnami tamtych lat. Ciekawe, ile z nich wciąż masz przed oczami!