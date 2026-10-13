Walter Chełstowski kończy 75 lat

Walter Chełstowski urodził się 13 października 1951 roku w Warszawie. Z wykształcenia i pierwszych zawodowych wyborów nic nie wskazywało na to, że stanie się jedną z najważniejszych postaci stojących za kulisami polskiego rocka. Studiował mechanikę precyzyjną na Politechnice Warszawskiej, a później dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W drugiej połowie lat 70. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej. Był związany z popularnym „Studiem 2”, pracował jako asystent reżysera i realizator, a z czasem sam zaczął reżyserować telewizyjne widowiska.

Współpracował między innymi przy koncertach Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Najważniejszy rozdział jego działalności miał jednak dopiero nadejść. Chełstowski zainteresował się wykonawcami, dla których w oficjalnych mediach brakowało miejsca.

Pomógł zmienić Jarocin w stolicę polskiego rocka

Historia muzycznych imprez w Jarocinie rozpoczęła się jeszcze przed pojawieniem się Waltera Chełstowskiego. W latach 70. organizowano tam Wielkopolskie Rytmy Młodych. Przełom nastąpił w 1980 roku, kiedy Chełstowski i Jacek Sylwin przygotowali pierwszy Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji.Nazwa nie odnosiła się do jednego gatunku muzycznego. Pod wspólnym szyldem spotykały się zespoły grające rock, punk, nową falę, reggae i muzykę eksperymentalną.

Najważniejsza była nie stylistyka, lecz możliwość pokazania publiczności wykonawców pomijanych przez największe media. Z czasem impreza zaczęła funkcjonować jako Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie. W latach 80. stała się jednym z najważniejszych miejsc spotkań polskiej kontrkultury. Do niewielkiego miasta przyjeżdżały tysiące młodych ludzi. Na kilka dni mogli przestać dopasowywać się do szarej rzeczywistości PRL-u, słuchać zakazanej lub przemilczanej muzyki i spotkać ludzi podobnie patrzących na świat.

W Jarocinie można było powiedzieć więcej

Jarocin nie był miejscem całkowicie wolnym od kontroli. Festiwalem interesowała się milicja i Służba Bezpieczeństwa, a teksty wykonywanych piosenek musiały mierzyć się z cenzurą. Mimo tego na tle innych oficjalnych wydarzeń impreza dawała artystom i publiczności wyjątkowo szeroki margines swobody. Chełstowski powtarzał po latach, że w Jarocinie niemal wszystko było wolno. Na scenie pojawiali się wykonawcy, których próżno było szukać w głównym nurcie telewizji i radia. Publiczność mogła natomiast zobaczyć, że jej frustracje, poglądy i sposób życia nie są odosobnione.

W Jarocinie występowały zespoły, które później trwale zapisały się w historii polskiej muzyki. Festiwal pomagał wypromować nowe składy, a konkurs dla młodych wykonawców był dla wielu z nich pierwszą poważną szansą na zdobycie rozpoznawalności. Chełstowski nie ograniczał się do organizowania kolejnych edycji. Pracował również jako menedżer artystów. Był związany między innymi z Pawłem Kukizem oraz zespołami Aya RL, Tilt i Voo Voo.

Po odejściu z telewizji został tokarzem

Po wprowadzeniu stanu wojennego Walter Chełstowski odszedł z Telewizji Polskiej. Decyzja oznaczała gwałtowną zmianę zawodowego życia. Pracował jako wodzirej, a przez pewien czas również jako tokarz. Nie zrezygnował jednak z działalności muzycznej. Jarocin stawał się coraz większym wydarzeniem, a jego znaczenie rosło daleko poza środowiskiem rockowym. Festiwal pokazywał, że muzyka może być nie tylko rozrywką, lecz także sposobem wyrażania sprzeciwu, budowania wspólnoty i odzyskiwania choćby namiastki wolności. Chełstowski wrócił do telewizji pod koniec lat 80. Wtedy rozpoczął kolejny ważny etap swojej kariery...

Walter Chełstowski pomógł stworzyć „Róbta, co chceta”

W Jarocinie Chełstowski poznał Jerzego Owsiaka, który pojawiał się na festiwalu ze swoimi happeningami. Po powrocie do telewizji mężczyźni rozpoczęli współpracę. Założyli firmę producencką Ćwierć Mrówki i stworzyli program „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki”. Owsiak prowadził program, natomiast Chełstowski odpowiadał za jego produkcję i reżyserię. Audycja wyraźnie różniła się od uporządkowanych, oficjalnych formatów znanych wcześniej z telewizji. Była głośna, szybka, spontaniczna i skierowana do młodych odbiorców.

To właśnie dzięki „Róbta, co chceta” w telewizji zaczęły pojawiać się nagrania niezależnych zespołów i materiały z Jarocina. Program stał się również miejscem, w którym narodził się pomysł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od programu muzycznego do Wielkiej Orkiestry

Określenie „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” po raz pierwszy pojawiło się w „Róbta, co chceta” w 1991 roku. Początkowo była to spontaniczna akcja związana ze zbieraniem pieniędzy na sprzęt medyczny dla dzieci. Pomysł szybko przerodził się w przedsięwzięcie o ogólnopolskim zasięgu. Walter Chełstowski znalazł się w gronie współtwórców fundacji WOŚP. W organizowanych akcjach połączono doświadczenia wyniesione z koncertów, telewizji i pracy z młodą publicznością.

Choć twarzą Orkiestry został Jerzy Owsiak, Chełstowski odegrał ważną rolę w stworzeniu formatu, języka oraz medialnego zaplecza całego przedsięwzięcia.Człowiek, który działał zza kulis

Walter Chełstowski nigdy nie stał się gwiazdą porównywalną z muzykami, którym pomagał. Najczęściej pozostawał po drugiej stronie sceny lub kamery. Organizował, produkował, reżyserował i tworzył przestrzeń, w której inni mogli zostać zauważeni. Jego biografia łączy trzy ważne historie: narodziny legendy Jarocina, pojawienie się niezależnej muzyki w telewizji oraz początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziś Jarocin jest symbolem całej epoki. „Róbta, co chceta” pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych programów lat 90., a WOŚP od dekad mobilizuje miliony Polaków. Ślad Waltera Chełstowskiego można znaleźć w każdym z tych zjawisk. Nie musiał więc stać z gitarą w świetle reflektorów, aby wpłynąć na polski rock. Wystarczyło, że potrafił zbudować scenę i w odpowiednim momencie oddać ją ludziom, których inni nie chcieli jeszcze słuchać.

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