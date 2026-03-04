Matura próbna z matematyki 2026 - ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA [05.03.2026]

Wiemy, co czujecie. Stres, niepewność, setki wzorów w głowie i to jedno pytanie: „Czy dam radę?”. Spokojnie, jesteśmy z Wami! Pamiętajcie, że matura próbna z matematyki 2026 to przede wszystkim świetna okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę, oswoić się z formułą egzaminu i zobaczyć, co jeszcze warto powtórzyć. Zastanawiacie się, gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi, żeby na spokojnie policzyć punkty? Dobrze trafiliście! Wszystko znajdziecie w jednym miejscu – właśnie tutaj.

Matura próbna matematyka 2026 - ARKUSZE CKE

Arkusz maturalny to Wasze główne narzędzie pracy tego dnia. Ale przyda się też później – do analizy błędów i powtórek. To również cenna wskazówka dla młodszych roczników, jak wyglądają zadania. Spokojnie, nie musicie niczego szukać na własną rękę. Cały arkusz CKE z zadaniami podrzucimy w tym miejscu w formie wygodnej galerii, jak tylko się pojawi! Odświeżajcie stronę po egzaminie.

W galerii poniżej znajdziecie arkusz CKE z egzaminu 2025

Matura próbna matematyka 2026 - ODPOWIEDZI

Wychodzisz z sali i w głowie masz totalną pustkę, a zaraz potem natłok pytań: „Dobrze to policzyłem?”, „Jaki tam był wynik?”. Znamy to! Dlatego, żeby oszczędzić Wam nerwów, nie będziemy czekać na oficjalny klucz odpowiedzi. Nasi eksperci od matematyki siadają do rozwiązywania zadań od razu po publikacji arkusza. Odpowiedzi do matury próbnej z matematyki 2026 będziemy publikować na żywo, zadanie po zadaniu. Odświeżajcie stronę, żeby być na bieżąco!

W galerii poniżej znajdziecie odpowiedzi do arkusza CKE z egzaminu 2025

Matura próbna matematyka 2026 - ZADANIA I SPODZIEWANE ZAGADNIENIA

Jak ma się sprawa z zadaniami? Czego można się spodziewać na poziomie podstawowym? Pewniakami, które pojawiają się niemal zawsze, są zadania z funkcji (liniowej i kwadratowej), procenty, potęgi, logarytmy i podstawy geometrii analitycznej. Na pewno nie zabraknie też kilku zadań otwartych, gdzie trzeba będzie pokazać cały tok rozumowania. Uważajcie na krążące po sieci „przecieki” – to strata czasu i nerwów. Skupcie się na tym, co umiecie, a te zadania maturalne nie będą takie straszne. Trzymamy za Was kciuki! Dajcie z siebie wszystko i widzimy się 05.03.2026! Powodzenia!

