Doda prezentuje "Pamiętnik"! Posłuchaj singla premierowo w Radiu ESKA2

Doda niewątpliwie należy do najpopularniejszych polskich piosenkarek, a na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery zmieniła show biznes w naszym kraju nie do poznania. Choć zapowiadała ograniczenie muzycznej działalności, to nadal pozostaje wierna swojej pasji, jednocześnie ostatnio prowadząc aktywną działalność na rzecz ochrony zwierząt w Polsce. Swoje wrażliwe oblicze ukazuje w nowym utworze "Pamiętnik".

Doda z nowym singlem. W 2026 roku zaangażowała się na rzecz zwierząt

Ostatnie tygodnie w temacie działalności Dody to przede wszystkim temat jej aktywistycznych inicjatyw w związku z ochroną zwierząt w Polsce. Początkowo, artystka z racji surowej zimy wyruszyła z pomocą schroniskom, organizując ciepłe budy czy karmę dla pupili w potrzebie. Zaczęła też "Hot as ice challenge", nominując do zaangażowania innych celebrytów. To był dopiero początek! Znana z miłości do zwierząt piosenkarka interweniowała i nagłośniła kilka przypadków tzw. patoschronisk, dzięki czemu doszło do kontroli w wielu placówkach. Stawiła się też na kilku posiedzeniach nadzwyczajnej komisji sejmowej oraz spotkała się z Ministrem Sprawiedliwości i Prezydentem RP. Cały czas jednak jest oddana fanom i pozostaje wierna muzyce. Mimo mniejszej niż dawnej aktywności - zaskoczyła nowym singlem zatytułowanym "Pamiętnik".

"Pamiętnik" premierowo w Radiu ESKA2

Propozycja o północy trafiła na popularne serwisy streamingowe, a w ciągu dnia odbywają się jej radiowe premiery. Ukazał się już również oficjalny teledysk. "Pamiętnik" Dody będzie można usłyszeć na antenie Radia ESKA2 już o godzinie 15:00. Za piosenką stoi między innymi sztab autorów znany jako Hotel Torino. Muzykę i tekst przygotowali oprócz samej Dody: Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Carla Fernandes, Patryk Kumór, Martyna Bukowska, Maria Dzięcielak i Aleksandra Kwaśniewska.

Usłyszycie mój utwór. Bardzo intymny, ważny, szczery i 'nagi' - zapowiedziała Doda w swoich mediach społecznościowych.