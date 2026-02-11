Podsiadło, Sochacka i inni. To oni wystąpią na gali Bestsellery Empiku 2025 [LINE-UP]

2026-02-11 13:28

Wielkimi krokami zbliżają się Bestsellery Empiku 2025. Podczas uroczystej gali nie zabraknie wyjątkowych gości muzycznych, których nazwiska właśnie poznaliśmy. Będą to zarówno topowe gwiazdy polskiej sceny, jak i wyjątkowi artyści z zagranicy. Kto wystąpi? Gdzie i kiedy będzie można oglądać to wydarzenie?

Bestsellery Empiku to coroczne wydarzenie celebrujące utalentowanych twórców, których dzieła w minionym roku cieszyły się największą popularnością wśród klientów Empiku. Gala to nie tylko wręczenie statuetek w rozmaitych kategoriach, ale również widowiskowe show z udziałem znanych i cenionych artystów. Kto wystąpi w tym roku? Przedstawiamy najważniejsze informacje o gali.

Bestsellery Empiku 2025 już 24 lutego

Lista nominowanych do tegorocznych nagród w ramach Bestsellerów Empiku jest naprawdę imponująca. Absolutną rekordzistką jest sanah, po raz kolejny walcząca o nagrodę dla najlepszego albumu. Dawid Podsiadło jest z kolei nominowany podwójnie - zarówno za krążek z Kaśką Sochacką, jak i ten z Arturem Rojkiem. W kategorii rap i hip hop na liście znaleźli się zaś Pezet, Sobel, Opał i Gibbs, White 2115 oraz Avi. Głosowanie ruszy 16 lutego w aplikacji Empik, a laureatów poszczególnych nagród poznamy podczas ceremonii Bestsellerów Empiku, która odbędzie się już 24 lutego. Organizatorzy stopniowo odkrywają karty i ujawniają, kto gościnnie wystąpi na gali.

Line-up pełen gwiazd. Kto wystąpi?

Jak przekazali organizatorzy, na scenie pojawi się między innymi zeszłoroczny zdobywca tytułu Artysty Muzycznego Roku - Dawid Podsiadło, występując po raz pierwszy w telewizji w duecie z Kaśką Sochacką. Są oni nominowani w kategorii "pop & rock".

Wystąpią także Daria ze Śląska, IGO, Bracia Kacperczyk, Kukon, Mrozu, Pezet, Piotr Rogucki Zalia. Natomiast gośćmi zagranicznymi będą brytyjska wokalistka Jessie Ware oraz zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 - JJ. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w dalszej części artykułu.

Aktualny line-up gwiazd Bestsellerów Empiku 2025:

  • Bracia Kacperczyk
  • Daria ze Śląska
  • Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka
  • IGO
  • Jessie Ware
  • JJ
  • Kukon
  • Mrozu
  • Pezet
  • Piotr Rogucki
  • Zalia

Gdzie obejrzeć Bestsellery Empiku 2025? Transmisja gali w telewizji i online

Tegoroczną galę, podobnie jak w przeszłości, będzie można śledzić zarówno przed ekranem telewizora, jak i w Internecie. Transmisja na żywo rozpocznie się 24 lutego o 20:15. Będzie dostępna na antenie TVN, a także na profilach Empiku w serwisach Facebook i YouTube.

Dawid Podsiadło
