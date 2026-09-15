Córka Sławomira Świerzyńskiego wyrosła na piękność! Artysta mówił o 'burzliwych czasach' i jego żonie

Sławomir Świerzyński to bezapelacyjny przedstawiciel nurtu disco polo. Artysta z wykształcenia jest technikiem instrumentów muzycznych, a w 1984 roku założył zespół Bayer Full. Jest to jedna z najstarszych i jedna z najpopularniejszych grup polskiej muzyki tanecznej, która cały czas działa aktywnie w branży. Na początku Świerzyński występował na weselach, festiwalach i różnych przeglądach muzycznych, jednak wszystko zmieniło się w 1991 roku, gdy podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy. Dwa lata później pojawiła się piosenka "Moja muzyka", która emitowana była na antenie TVP1 w programie "Muzyczna Jedynka". Do największych hitów grupy zalicza się numer "Moja mała Blondyneczko", "Wszyscy Polacy", a także "Majteczki w kropeczki". Mało kto wie, że w składzie Bayer Full występują także dzieci Sławomira Świerzyńskiego, które wspomagają go wokalem, a w roli wokalistki w chórkach występuje czasami nawet jego żona, która jest managerem zespołu.

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Córka Sławomira Świerzyńskiego

Owocem małżeństwa Sławomira Świerzyńskiego i jego żony są synowie Damian i Sebastian, a także najmłodsza córka Nikola. Co ciekawe, jakiś czas temu pojawiały się plotki, że córka ma nie być owocem jego małżeńskiej miłości, lecz romansu, w który artysta wdał się w latach 90. Sam zainteresowany nigdy wprost nie odniósł się do tych słów, jednak wspominał, że tamte czasy były dla niego bardzo burzliwym i trudnym okresem, a jego żona zniosła naprawdę wiele. Warto wiedzieć, że wszystkie pociechy gwiazdora disco polo poszło w ślady ojca i dziś zajmują się muzyką. Nie dość, że wspierają wokalnie swojego tatę, to jeszcze w 2016 roku założyli zespół Baby Full, który zyskuje na popularności.

Ogromne zainteresowanie wzbudza jednak Nikola, która na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Najmłodsza i jedyna córka Świerzyńskiego przyszła na świat w listopadzie 1991 roku i niebawem skończy 32 lata. Artystka od od kilku lat nosi nazwisko Dutkiewicz po mężu, za którego wyszła w 2014 roku i z którym ma dwójkę dzieci. Baby full ma na swoim koncie kilka piosenek, które słuchacze coraz chętnie dodają do swojej playlisty. Zdjęcia córki Sławomira Świerzyńskiego znajdziecie w naszej galerii. Piękna z niej kobieta!

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Kariera muzyczna Nikoli w zespole Baby Full

Idąc w ślady znanego ojca, Nikola postanowiła na poważnie związać swoją przyszłość ze sceną muzyczną. W 2016 roku, razem z braćmi Damianem i Sebastianem, powołała do życia zespół Baby Full. Ich twórczość to połączenie klasycznych brzmień disco polo z nowocześniejszymi aranżacjami, co przyciąga zarówno starszych, jak i młodszych fanów gatunku. Grupa ma na swoim koncie takie przeboje jak "Czysta woda" czy "Czarne oczy". Sama Nikola ceniona jest za charakterystyczny głos i sceniczną pewność siebie. Co ciekawe, artystka, chcąc budować własną markę, często występuje pod nazwiskiem męża – jako Dutkiewicz.

Życie prywatne Nikoli – mąż i dzieci

Choć Nikola jest coraz bardziej rozpoznawalna na scenie disco polo, to na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Prywatnie od 2014 roku jest żoną Dominika Dutkiewicza i to po nim przyjęła nazwisko, pod którym często występuje w mediach społecznościowych. Para doczekała się dwójki dzieci: syna o imieniu Olek oraz młodszej od niego córki, Kaliny.

Jak łączy macierzyństwo z karierą?

Nikola Dutkiewicz wielokrotnie podkreślała, że znalezienie równowagi między życiem scenicznym a rodzinnym jest dla niej absolutnym priorytetem. Wokalistka nie ukrywa, że gdy jej dzieci były małe, to właśnie opieka nad nimi stała na pierwszym miejscu. Artystka wyznała w jednym z wywiadów, że teraz, gdy jej pociechy są już odchowane, może pozwolić sobie na większe zaangażowanie w karierę muzyczną i regularne występy, co z pewnością cieszy jej fanów.