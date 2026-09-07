Castingi do 14. edycji "Must Be The Music" rozpoczęte. Jak zgłosić się do programu?

Startują castingi do 14. edycji programu Must Be The Music

Nadchodząca odsłona muzycznego widowiska to kolejna szansa dla artystów pragnących zdobyć uznanie masowej widowni. Na przesłuchaniach pojawiają się nie tylko soliści, ale również grupy muzyczne, wirtuozi instrumentów i twórcy wykonujący autorskie kompozycje. Podczas warszawskiego etapu można było usłyszeć różnorodne gatunki, od własnych utworów po znane przeboje w nowych aranżacjach. Chociaż nazwiska przyszłych uczestników pozostają na razie tajemnicą, ujawniono już zasady początkowej fazy selekcji do 14. edycji „Must Be The Music”.

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Formularz zgłoszeniowy do Must Be The Music. Jak aplikować?

Droga do udziału w programie zaczyna się w internecie. Osoby zainteresowane muszą wypełnić specjalną ankietę aplikacyjną, w której odpowiadają na pytania o swoje doświadczenie muzyczne. Kluczowym elementem są dwa materiały wideo: krótka autoprezentacja oraz nagranie występu muzycznego, niezależnie czy będzie to interpretacja znanego hitu, czy oryginalny utwór. Pliki nie mogą przekraczać 300 MB i powinny być w formacie MP4 lub MOV. Alternatywnie można podać link do występu zamieszczonego np. na platformie YouTube, a dodatkowo wymagana jest fotografia twarzy.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać standardowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, dane do kontaktu, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Kandydaci muszą również podzielić się szczegółami swojej kariery muzycznej: opisać jej początki, najważniejsze sukcesy, cechy wyróżniające ich z tłumu i wskazać swoich artystycznych inspiratorów.

Twórcy programu chcą także wiedzieć, dlaczego dany uczestnik powinien wygrać „Must Be The Music”, czyjej opinii najbardziej pożąda i na co przeznaczyłby główną nagrodę. W kwestionariuszu znalazło się też miejsce na pytania o przełomowe momenty w życiu, zainteresowania, aktywność w social mediach i wolne miejsce na dodatkowe informacje. Zespoły i duety muszą dodatkowo podać swoją nazwę oraz dane wszystkich członków formacji. Jeśli kandydat nie ma ukończonych 18 lat, za formalności odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

Harmonogram castingów stacjonarnych do Must Be The Music

Złożenie formularza online to nie koniec – kandydaci mogą spróbować swoich sił na żywo. Kolejne przesłuchanie zorganizowano 13 września w Rzeszowie. Następne odbędą się w Katowicach (20 września), we Wrocławiu (21 września), w Sopocie (26 września) i na zakończenie, ponownie w stolicy (27 września).