Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat. Przed śmiercią miała tylko jedno życzenie

Pożegnanie scenicznej legendy

To definitywny koniec pewnej epoki w polskim show-biznesie. 13 lutego 2026 roku media obiegła smutna informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Artystka, którą widzowie pokochali za wyrazistość i niesamowitą energię, odeszła w wieku 77 lat. Jako pierwszy o stracie poinformował ks. Andrzej Luter, trafnie określając ją mianem „aktorki żywioł”. Doniesienia te potwierdził również mąż gwiazdy. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i rzeszą fanów, dla których jej kreacje aktorskie były nieodłącznym elementem telewizyjnej codzienności.

Praca na najwyższych obrotach

Przez ponad pięć dekad Bożena Dykiel nie schodziła z filmowego i serialowego planu, budując postacie, które na zawsze zapisały się w historii polskiej popkultury. Widzowie zżyli się zwłaszcza z jej rolą Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”, bez której trudno wyobrazić sobie tę produkcję. Aktorka słynęła z bezkompromisowego podejścia do zawodu. W rozmowie z serwisem Plejada przyznała wprost, że praca była dla niej niemal wszystkim, choć wiązała się z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym.

"Ja pracuję (…) niemal do utraty tchu. Zawsze taka byłam. (…) często wracam z pracy bardzo zmęczona i wtedy pytają się mnie: »a co ty dzisiaj robiłaś?«. Ja odpowiadam, że pracowałam z takimi reżyserami, którzy lubią robić po 15 dubli i mają na to czas" - mówiła w wywiadzie.

Mimo tak intensywnego trybu życia i pasji, która pchała ją do kolejnych wyzwań, gwiazda zdawała sobie sprawę z konieczności regeneracji. W tej samej rozmowie podkreślała, jak ważne jest dla niej łapanie oddechu.

Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam - tłumaczyła aktorka.

Ostatnie życzenie gwiazdy

Dziś, w obliczu jej odejścia, szczególnie poruszająco brzmią jej dawne refleksje na temat końca życia. Bożena Dykiel miała bardzo konkretne wyobrażenie o tym, jak chciałaby odejść. Nie marzyła o dramatycznym finale w blasku reflektorów. Wręcz przeciwnie - nie chciała odejść w dramatycznych okolicznościach, jak miało to miejsce w przypadku Tadeusza Łomnickiego, który zmarł na deskach teatru. Jej marzenie było znacznie bardziej intymne i spokojne.

A nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca - wyznała.

Tajemnica ostatniego aktu

Na ten moment kurtyna milczenia spowiadła szczegóły dotyczące bezpośredniej przyczyny śmierci aktorki. Rodzina oraz osoby z otoczenia, które przekazały smutne wieści, nie ujawniły, czy Bożena Dykiel odeszła w swoim domu, spełniając tym samym swoje życzenie, czy też w placówce medycznej. Wiadomo jedynie, że w ostatnich latach zmagała się z problemami zdrowotnymi. Pewne jest jedno: nie podano do publicznej wiadomości szczegółowej przyczyny jej śmierci. Pozostaje nam pamięć o jej niezwykłym dorobku i pasji, którą dzieliła się z widzami do samego końca.