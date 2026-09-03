"Nigdy w życiu!" pod gołym niebem! Film będzie można obejrzeć w Łazienkach Królewskich. Wybierzecie się?

Kino Letnie Alesto: pożegnanie z latem w wielkim stylu

Lidl Polska zaprasza do Stajni Kubickiego na terenie Łazienek Królewskich na finałowy seans Kina Letniego Alesto. Celem tej inicjatywy było stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu ulubionych filmów, a także promocja smacznych przekąsek marki Alesto, idealnych do chrupania podczas seansu. Selekcja filmów obejmowała różnorodność gatunkową, aby każdy znalazł coś dla siebie i mógł cieszyć się kinem pod chmurką.

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"Nigdy w życiu!" pod gołym niebem 8 września

Tym razem pod gwiazdami będzie można zobaczyć kultowe "Nigdy w życiu!" – film, który po ponad 20 latach wciąż bawi, wzrusza i przywołuje sporo nostalgii. Pokaz odbędzie się o godz. 21:00 w Stajniach Kubickiego na terenie Łazienek Królewskich. Bezpłatny wstęp na wydarzenie sprawia, że jest ono dostępne dla każdego, kto pragnie celebrować koniec lata w towarzystwie Judyty i jej niezapomnianej, pełnej ciepła historii. Filmowemu wieczorowi towarzyszyć będą również przekąski Alesto oraz napoje Freeway.

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"Nigdy w życiu" - obsada

Film z 2004 roku jest ekranizacją powieści "Nigdy w życiu!" Katarzyny Grocholi - pierwszej części jej cyklu "Żaby i anioły". Jak przyznaje sama pisarka, była ona bardzo istotna dla współczesnego kina polskiego.

- W filmach chyba też nastąpił przełom po "Nigdy w życiu", bo ludzie uwierzyli w polskie kino. I rzeczywiście to polskie kino się pięknie odrodziło. O ile przed "Nigdy w życiu" były chyba produkowane dwa filmy rocznie, no to w tej chwili widać, jak jest - powiedziała pisarka "Super Expressowi".

W filmie zagrali m.in.

Danuta Stenka – jako Judyta

Joanna Brodzik – jako Ula, przyjaciółka Judyty

Joanna Jabłczyńska – jako Tosia, córka Judyty

Artur Żmijewski – jako Adam

Jan Frycz – jako Tomasz

Marta Lipińska – jako matka Judyty

Krzysztof Kowalewski – jako ojciec Judyty

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