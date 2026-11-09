Renata Przemyk wydała nowy singiel, zapowiadający wyczekiwany album. W utworze opowiada o lęku przed oceną

Renata Przemyk śpiewa o lęku przed oceną w nowym utworze „Wielkie oczy”

Po premierze singla „Biegnę” w ręce słuchaczy trafia kolejna propozycja od znanej wokalistki, która dotyka wyjątkowo aktualnych i bliskich wielu osobom problemów. Renata Przemyk zaprezentowała nową piosenkę pod tytułem „Wielkie oczy”, stanowiącą bezkompromisową historię o ciągłej presji, konieczności sprostania wymaganiom otoczenia oraz obawie przed oceną na różnych etapach naszego życia.

Artystka otwarcie przyznaje, że jej najnowsza kompozycja łączy w sobie bardzo intymny przekaz z uniwersalnymi prawdami. Zwraca uwagę na to, że utwór opowiada o kształtowaniu najważniejszej relacji z samym sobą. Dzięki takiej perspektywie wielu słuchaczy bez trudu odnajdzie w tym tekście odbicie własnych przeżyć.

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Renata Przemyk o zdrowiu psychicznym i walce ze smutkiem

Wokalistka w niezwykle poruszający sposób tłumaczy motywy, które skłoniły ją do napisania utworu „Wielkie oczy”. Z jej słów wynika, że kompozycja skupia się na obawach towarzyszących nam w momencie zderzenia ze światem, gdy zaczynamy funkcjonować jako w pełni niezależne jednostki.

„To o lękach, które towarzyszą Ci od kiedy zaczynasz odczuwać, że jesteś osobną osobą w konfrontacji z resztą świata. Zaczynając od obaw o bycie wystarczająco dobrą, o ocenę w niemal każdej sytuacji, poprzez walkę o przetrwanie aż do budowania zdrowej relacji z samą sobą i otoczeniem” – mówi artystka.

Piosenkarka porusza przy tej okazji również istotny temat związany z kondycją psychiczną. „Nie każdy smutek jest depresją, ale każda depresja jest smutkiem. Lekarstwem na smutek są przeróżne odmiany radości. Człowiek ma wiele możliwości dawania radości drugiemu człowiekowi. Pod warunkiem, że ten pierwszy da mu szansę. Dowiesz się tylko, jeśli spróbujesz” – dodaje.

Renata Przemyk napisała scenariusz do teledysku „Wielkie oczy”

Artystka wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za ostateczny kształt swojego najnowszego wydawnictwa. Renata Przemyk samodzielnie napisała tekst oraz skomponowała muzykę do tego singla. Nad warstwą produkcyjną i oprawą muzyczną czuwał natomiast Tomasz „Harry” Waldowski.

Wraz z piosenką do sieci trafił wideoklip, którego zadaniem jest wizualne oddanie emocji zawartych w śpiewanych słowach. Co istotne, autorką scenariusza do tego teledysku jest sama wokalistka, natomiast reżyserią zajął się stojący za kamerą Michał Łubian. Tak duże zaangażowanie gwiazdy potwierdza, jak bardzo osobiste znaczenie ma dla niej to przedsięwzięcie.

Kiedy premiera nowej płyty Renaty Przemyk?

Zarówno kompozycja „Wielkie oczy”, jak i opublikowany wcześniej singiel „Biegnę” zwiastują kolejny krążek w dorobku piosenkarki. Nadchodzące wydawnictwo otworzy następny etap w jej karierze po etnicznym albumie „Vera to ja”, przy którym Renata Przemyk współpracowała z zespołem Dagadana.

Na nowym krążku gwiazda zamierza zaprezentować odbiorcom wyjątkowo intymny materiał, który będzie przepełniony spokojem oraz życiową uważnością. Zgodnie z zapowiedziami premiera nowej płyty Renaty Przemyk odbędzie się wiosną 2027 roku.