Rusza II etap modernizacji PSZOKu w Kazimierzu Biskupim

Ruszyła modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw PSZOKu w Kazimierzu Biskupim. Będzie można, jak do tej pory oddać to co niepotrzebne, ale co ważne będzie można coś sobie stamtąd zabrać. I to zarówno sprzęt AGD, narzędzia, ale też książki, ubrania czy stare płyty. I to całkowicie za darmo

Bardzo ważna rzecz, która w mojej ocenie daje całokształt, jeżeli chodzi o zbiórkę odpadów, ale przede wszystkim ich recykling, bo drugi etap rozbudowy PSZOKu umożliwi nam przede wszystkim danie drugiego życia tym rzeczom, które są nieprzydatne, ale każdy inny może z tego skorzystać - mówił wójt Gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski

PSZOK od początku pełnił już taką funkcję, że niektóre z przedmiotów nadających się do użytku można było sobie zabrać. Część z nich była naprawiana by dalej służyć mieszkańcom.

Częściowo już nawet żeśmy tak robili. Pracownicy nadali punktowi nazwę Castorama. Powiedzmy, że zastępuje Castoramę, że można było coś wybrać, coś zabrać, coś przebrać i faktycznie było to drugie, trzecie życie czasami tych samych rzeczy. Tak że myśmy to już w jakimś małym zakresie robili. Teraz prawdopodobnie już będzie to bardziej przejrzyste i w wiekszym zakresie - mówił prezes PGKiM Romuald Starczewski

Prace związane z modernizacją PSZOKu już ruszyły i będą obejmowały:

wybudowanie kolejnej hali dla odpadów niebezpiecznych, zakup kontenerów, zakup praso-kontenerów, zakup między innymi maszyny, która będzie służyła do ładowania i będzie pełniła funkcję podnośnika, ale przede wszystkim udostępnimy już całkowicie obiekt do użytkowania i we wrześniu będziemy chcieli, żeby nasi mieszkańcy już korzystali z tego punktu - dodał wójt Grzegorz Maciejewski

Wartość tej inwestycji to 1.500.000 złotych. z czego 750 tysięcy to dotacja z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugą połowę tej kwoty stanowi pożyczka, która będzie w części umarzalna.