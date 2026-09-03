Mapa szlakiem szewczyków w Kazimierzu Biskupim

Figurki ustawione w ważnych dla mieszkańców i Kazimierza Biskupiego miejscach zostały wykonane przez Karola Badynę, krakowskiego rzeźbiarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych. Każdy kto chciałby odnaleźć wszystkie rzeźby powinien skorzystać z mapki - specjalnie przygotowanej dla mieszkańców i turystów

Zachęcam wszystkich, nie tylko mieszkańców Kazimierza Biskupiego, ale tych co chcą nas odwiedzić, żeby zwiedzać nasz Kazimierz na podstawie mapy szlakiem szewczyków. Mamy ich 17. Bardzo interesujące małe postacie. Dzieci je uwielbiają, ale nie tylko dzieci, bo także i dorośli. Zachęcam do odwiedzania Kazimierza Biskupiego - powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Warto wiedzieć, że szewczyki nawiązują do legendy o 99 szewcach z Kazimierza Biskupiego. Miejscowość w dawnych czasach słynęła właśnie z szewców. Zawsze było ich 99 – dopiero, gdy jeden z nich odchodził z zawodu jego miejsce mógł zająć nowy.

Darmowa mapka jest dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury, Urzędzie Gminy, w Klasztorze MSF i na stronie internetowej gminy.