Konin idzie do Sądu z Ministerstwem. To reakcja miasta na podtrzymanie negatywnej decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola nr 5 i 15.

Zażalimy decyzję kuratora i ministra. Zażalimy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Trwają właśnie prace, żeby ten pozew wpłynął i żebyśmy mogli dochodzić swoich praw.

wyjaśnił zastępca prezydenta, Konina Witold Nowak i dodał, że głównym powodem, takiego kroku jest niż demograficzny. Według prognoz drastycznie spadnie liczba przedszkolaków – do 2030 r. zmniejszy się o połowę względem roku 2022.

W naszym przekonaniu, samorząd powinien mieć prawo decydować, jakie placówki oświatowe może zamknąć.

Władze Konina chcą do końca wyczerpać możliwości prawne.