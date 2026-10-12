Roxie i Viki już tego dokonały. Teraz Wiktor Sas zawalczy o trzecie zwycięstwo Polski

Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę

Zwycięzca dziewiątej edycji „The Voice Kids” został reprezentantem Polski podczas Eurowizji Junior 2026. Wiktor Sas pojawi się na konkursowej scenie z piosenką „Gravity”. Młody wokalista dał się poznać szerokiej publiczności w programie TVP. Trafił do drużyny Tribbsa i ostatecznie zwyciężył całą edycję. Teraz jego występ oceniać będą widzowie z wielu krajów.

Finał Eurowizji Junior odbędzie się 24 października w Ta’ Qali na Malcie. Wiktor będzie miał okazję dopisać kolejny rozdział do wyjątkowo udanej historii Polski w tym konkursie.

„Gravity” nie jest typową piosenką dla dzieci

Twórcom polskiej propozycji zależało na tym, aby nie przygotowywać przesłodzonego utworu, który próbowałby na siłę podkreślać młody wiek wykonawcy. „Gravity” ma bardziej dojrzałe brzmienie i opowiada o walce z przeciwnościami. Tytułowa grawitacja staje się metaforą ludzi, sytuacji i codziennych problemów, które potrafią ciągnąć człowieka w dół. Piosenka przypomina, że warto otaczać się dobrą energią, szukać wsparcia i pozostać wiernym sobie. To przesłanie zostało również pokazane w teledysku. Wiktor unosi się ponad ulicami i dachami miasta, symbolicznie uwalniając się od wszystkiego, co próbuje go zatrzymać.

Kim jest Wiktor Sas?

Wiktor Sas śpiewa od najmłodszych lat. Pierwsze występy miał już jako małe dziecko, a od kilku lat regularnie kształci swój głos. Poza muzyką interesuje się tańcem, recytacją, piłką nożną i wędkarstwem. Publiczność poznała go przede wszystkim dzięki „The Voice Kids”. Podczas programu zwrócił uwagę nie tylko możliwościami wokalnymi, ale również sceniczną swobodą. Współpraca z Tribbsem pomogła mu rozwinąć bardziej nowoczesny repertuar i przygotować się do występów przed dużą widownią. Zwycięstwo w talent show nie było więc końcem przygody, lecz początkiem znacznie poważniejszego wyzwania.

Polska ma wyjątkową historię na Eurowizji Junior

Polscy reprezentanci należą do najbardziej utytułowanych uczestników Eurowizji Junior. W 2018 roku konkurs wygrała Roksana Węgiel z piosenką „Anyone I Want to Be”. Rok później sukces powtórzyła Viki Gabor z utworem „Superhero”. Bardzo blisko zwycięstwa była także Sara James, która w 2021 roku zajęła drugie miejsce. Dzięki tym występom oczekiwania wobec kolejnych reprezentantów Polski są wyjątkowo wysokie. Wiktor Sas stanie więc przed trudnym zadaniem. Zamiast kopiować wcześniejsze zwycięskie propozycje, postawił jednak na własny styl oraz piosenkę dopasowaną do swojego głosu i osobowości.

Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na sobotę 24 października. Konkurs zostanie zorganizowany w Ta’ Qali na Malcie. O wyniku zadecydują głosy jurorów oraz internautów. Polska publiczność będzie mogła wspierać Wiktora w głosowaniu internetowym. Czy „Gravity” przyniesie Polsce trzecie zwycięstwo? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

6