Ania Wyszkoni świętuje 30 lat kariery. Wybierz się na koncert w Teatrze Muzycznym ROMA

Rok 2026 będzie wyjątkowy dla Ani Wyszkoni. Artystka, znana z charakterystycznego głosu i charyzmy scenicznej, będzie obchodzić 30-lecie swojej działalności muzycznej. Z tej okazji przygotowuje dla swoich fanów niezapomniane widowisko. Koncerty będą wyjątkową okazją do usłyszenia na żywo zarówno solowych przebojów Ani Wyszkoni, jak i kultowych utworów, które wykonywała jako wokalistka zespołu Łzy. Radio ESKA2 zaprasza na wyjątkowy koncert w Warszawie już 17 marca.

Wyszkoni wraca do repertuaru Łez. Tak komentuje konflikt: "Rzucano we mnie błotem"

Ania Wyszkoni i jej 30-lecie kariery

Po raz pierwszy od szesnastu lat Ania Wyszkoni wykona na żywo utwory, które przyniosły jej popularność jako wokalistce zespołu Łzy. To spełnienie marzeń wielu fanów, którzy od lat tęsknią za tymi kultowymi piosenkami w jej wykonaniu. Ta część koncertu będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości, przypomnieniem początków kariery Wyszkoni i jej wkładu w sukces zespołu Łzy. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć na żywo takie przeboje jak "Agnieszka już dawno...", "Narcyz" czy "Oczy szeroko zamknięte".

Druga część koncertu "30 ANIAversary" to podróż przez solową karierę Ani Wyszkoni. Artystka zaprezentuje swoje największe przeboje, które przez lata królowały na listach przebojów i zdobyły serca słuchaczy. Nie zabraknie takich utworów jak "Czy ten Pan i Pani", "Zanim Pójdę", "Wiem, że jesteś tam" czy "Nie chcę Cię obchodzić".

Dodatkowo, w jubileuszowym 2026 roku ukaże się premierowa płyta, będąca podsumowaniem ostatnich lat. Fragmenty z nowego albumu również znajdą się w repertuarze trasy "30 ANIAversary". Podczas imprez nie zabraknie akcentów związanych z nowym albumem. I niech to będzie obietnicą kolejnych dobrych lat w życiu tej niezwykle wrażliwej artystki, której wciąż przyświeca własna dewiza "życie jest w porządku".

17 marca artystka zagra w Warszawie

Jubileuszowa trasa gwiazdy liczy 12 koncertów, a jeden z nich odbędzie się w stołecznym Teatrze ROMA. Fani Ani Wyszkoni będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym widowisku pod patronatem Radia ESKA2 już we wtorek 17 marca o 19:00.

i Autor: Rockhouse Entertainment/ Materiały prasowe