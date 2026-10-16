Ola Kisio wraca na salony? Aktorka zdradziła, jak łączy pracę z macierzyństwem

Swoje pierwsze kroki na ekranie Aleksandra Kisio stawiała w roku 2000, grając niewielką rolę w słynnym filmie „Chłopaki nie płaczą”. Choć od tamtego występu w kultowej komedii systematycznie gości w znanych serialach i filmach polskiej produkcji, ostatnio raczej unikała rozgłosu i imprez branżowych. Niedawno jednak postanowiła zrobić odstępstwo od tej reguły i pojawiła się na kilku istotnych wydarzeniach, pozując też fotoreporterom.

Gwiazda "M jak miłość" rzuciła show-biznes dla synów. Teraz Aleksandra Kisio pokazała się na gali

Prywatnie Aleksandra Kisio, którą obecnie fani mogą oglądać chociażby w popularnym serialu „M jak miłość”, wychowuje dwóch synów: 11-letniego Hugona i 8-letniego Romea. W ostatnim czasie aktorka postanowiła przerwać medialny odpoczynek związany z macierzyństwem i przypomniała o sobie szerszej publiczności. Odwiedzając studio programu „Dzień Dobry TVN”, artystka wyznała szczerze, że pogodzenie obowiązków domowych z karierą okazało się sporym wyzwaniem.

- Powiem szczerze, że jest bardzo ciężko i często się zdarza, że po takim całym dniu, po prostu padam, zasypiam na kanapie, odcina mnie i mnie nie ma, bo mój organizm pracuje na bardzo wysokich obrotach - wyznała.

Kisio, która nieczęsto gości na czerwonym dywanie, zaprezentowała się ostatnio również podczas uroczystej gali Kobieta Roku Glamour 2026. Można tam było spotkać prawdziwą plejadę gwiazd polskiego show-biznesu, a nowe zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Ola Kisio w kampanii Dotykam Wygrywam

Aktorka udowadnia, że świat filmu i telewizji to nie wszystko. Od lat chętnie wspiera akcje promujące profilaktykę chorób nowotworowych. Takim krokiem było zaangażowanie w kampanię Dotykam Wygrywam, której głównym celem jest edukacja w zakresie raka piersi.

- Jestem ambasadorką akcji "Dotykam Wygrywam", której hasłem przewodnim jest "siostrzeństwo", mówienie o tym kobietom: 'jesteś dla mnie ważna, badaj się' - powiedziała na zakończenie rozmowy w śniadaniówce TVN.

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