Małgorzata Potocka odpada z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie grzmią o niesprawiedliwości i bojkotują show

Odpadniecie Małgorzaty Potockiej z "Tańca z Gwiazdami" wywołało spore zamieszanie przed telewizorami. Oficjalny profil facebookowy formatu błyskawicznie zalała fala oburzonych opinii. Fani nie kryli ogromnego żalu wywołanego końcowymi wynikami eliminacji, wyrażając swoje niezadowolenie w ostrych słowach.

Przestaję oglądać ten program. Żadnych szans nie mają osoby, które nigdy nie zetknęły się z tańcem. Jury nie pomaga. Wygrywają influencerki bądź zawodowe tancerki. Kiedyś był to program wartościowy - każdy był równy

Powyższe gorzkie słowa opublikowała jedna ze zbulwersowanych fanek telewizyjnego widowiska. Inna komentująca poszła o krok dalej, porównując umiejętności wyeliminowanej Małgorzaty Potockiej z resztą stawki. Jej zdaniem doświadczona artystka zaprezentowała znacznie wyższy poziom od młodszych konkurentów, którzy mimo słabszych występów zachowali bezpieczne miejsce w programie.

Jak dla mnie pani Małgosia tańczyła o niebo lepiej niż Natsu. No cóż, trudno.

Widzowie stają murem za Małgorzatą Potocką. Awantura w sieci

W internecie natychmiast uformował się front obrońców aktorki. Użytkownicy mediów docenili przede wszystkim ogromny zapał, sceniczną brawurę oraz godny podziwu dystans do własnej osoby, udowadniając otwarcie, że przyjęcie propozycji udziału w tak wyczerpującym fizycznie show zasługuje na najwyższe uznanie.

Najłatwiej skrytykować i wylać wiadro pomyj. Że starsza? I co z tego. Duchem na pewno ma 35–40 lat i ma pełne prawo korzystać z życia. Dyplomowana aktorka z dużym doświadczeniem

Taki komentarz zamieścił w sieci jeden ze zwolenników talentu aktorki. Wnikliwi obserwatorzy tanecznych zmagań winą za porażkę obarczyli również niefortunnie dobrane style. Zgodnie z ich teorią, narzucenie gwieździe bardzo wymagających i dynamicznych układów skutecznie przekreśliło jej szanse na przejście dalej.

Dlaczego pani Małgorzata dostała dwa razy z rzędu szybkie tańce latino? Powinna w drugim odcinku tańczyć standard. Moim zdaniem powinna odpaść Natalia. Jeśli z tak słabym tańcem zajdzie do finału, to będzie bardzo niesprawiedliwe.

Krytyka uderza w Natsu i Kamila. Internauci oceniają uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Taką opinią podzielił się kolejny użytkownik sieci. Dyskusja szybko zmieniła jednak tor, a ostrze krytyki spadło na pozostałych zawodników. W centrum uwagi znalazła się Natsu, która według stanowczej oceny znacznej części publiczności powinna walczyć o przetrwanie w strefie zagrożenia.

Natsu może spać spokojnie. Z tygodnia na tydzień i tak przepchną ją naiwne małolaty głosujące na swoją ‘idolkę’

Powyższą tezę wysnuł bez ogródek jeden z widzów. Społeczność zgromadzona na profilu formatu wskazywała również inne nazwiska ze stawki, których sceniczna postawa pozostawiała w niedzielny wieczór naprawdę wiele do życzenia.

Szkoda. Miałam nadzieję, że odpadnie Kamil (Nożyńskiego - przyp. red.) - beznadziejny, sztywny tancerz w garniturze. Para, która odpadła, była o wiele lepsza niż ta, która została.

Tę krytyczną opinię skierowała w stronę męskiej części uczestników zawiedziona fanka tanecznego formatu.

Prawdziwa gwiazda odpadła, a to przecież "Taniec z Gwiazdami". Teraz gwiazdami pozostali tancerze. Reszty nie znam i przestaję oglądać.

Takie bezkompromisowe podsumowanie zamieścił w sieci zniesmaczony internauta. Przez gąszcz negatywnych wpisów przebijały się jednak pojedyncze głosy, sugerujące, że niedzielne głosowanie odzwierciedlało faktyczny stan umiejętności poszczególnych duetów.

Moim zdaniem pan Kędzierski powinien odpaść jako pierwszy, ale z tych zagrożonych par pani Małgorzata i Mieszko słusznie odpadli i jest to sprawiedliwy wybór. Kamil jeszcze jak popracuje nad tańcem i ramą, to będzie dobrze.

Rozsądnej oceny kontrowersyjnej sytuacji dokonał w ten sposób jeden z oglądających. Nie da się ukryć, że drugi odcinek polsatowskiego hitu dostarczył potężnej dawki niespodziewanych emocji, a widzowie wciąż zastanawiają się, czy ostateczny werdykt był sprawiedliwy.

