Skąd wziąć i jak wysłać darmowe gify na Walentynki?

Największą bazą ruchomych obrazków jest oczywiście GIPHY, gdzie znajdziesz tysiące propozycji. Udostępnianie ich jest bardzo proste, wystarczy użyć opcji Share i wysłać linka w wiadomości. Niestety, przeszukiwanie serwisu bywa czasochłonne, a na samej górze wyników często pojawiają się te same, oklepane animacje. Jeśli nie chcesz tracić czasu, możesz skorzystać ze sprawdzonych propozycji. Poniżej znajdziesz wyselekcjonowane i darmowe gify na walentynki gotowe do wysłania.

Jakie gify walentynkowe najlepiej wybrać dla ukochanej osoby?

Pomyśl o tym, co najbardziej pasuje do waszej relacji i poczucia humoru. Dla jednych idealny będzie romantyczny, wzruszający obrazek, a dla innych śmieszne gify na walentynki, które wywołają salwę śmiechu. Nie musisz ograniczać się do serduszek i amorków, czasem zabawny gif z ulubionym zwierzakiem powie więcej niż tysiąc słów. Najważniejsze, żeby gif był szczery i dopasowany do waszego stylu.

Gify na Walentynki 2026. Zobacz najlepsze propozycje do wysłania

Ruchomy obrazek to nowoczesny i sympatyczny dodatek do tradycyjnych życzeń. Może być samodzielnym wyznaniem lub uzupełnieniem kilku ciepłych słów wysłanych w wiadomości. Nie musisz już dłużej przeszukiwać internetu w poszukiwaniu tej idealnej animacji. Wszystkie poniższe gify z napisami na walentynki są gotowe do pobrania i wysłania od zaraz. Wybierz ten, który najlepiej wyraża twoje uczucia.