WORD w Koninie gotowy na egzaminy 17-latków

Od 3 marca 2026 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego, które wprowadzają szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B już w wieku 17 lat. Nie będzie to jednak możliwe bezwarunkowo – młodzi kierowcy będą objęci dodatkowymi obowiązkami i zakazami, a kary za wykroczenia będą dla nich znacznie surowsze.
Koniński WORD, gotowy do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy dla 17-latków. Od 3 marca, będą mogli oni ubiegać się o uprawnienia do kierowania.
Infrastrukturalnie jesteśmy, bardzo gotowi. Egzaminatorzy również są gotowi.
Na kurs można zapisać się już 3 miesiące, przed ukończeniem wymaganego wieku, a do egzaminu praktycznego przystąpić miesiąc przed urodzinami.