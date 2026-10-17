Imieniny Małgorzaty to doskonała okazja, aby przypomnieć tej wyjątkowej kobiecie, jak bardzo jest dla nas ważna. Wypadające w październiku święto prosi o odrobinę ciepła w postaci szczerych słów, które sprawią solenizantce ogromną radość. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych życzeń, dzięki którym wywołasz uśmiech na twarzy każdej Małgosi.

Kiedy Małgorzata ma imieniny?

Imię Małgorzata cieszy się ogromną popularnością, dlatego w kalendarzu znajdziemy mnóstwo dat przypisanych temu radosnemu świętu. Choć 17 października to bardzo znana okazja do wręczenia kwiatów, solenizantka ma wiele innych momentów do świętowania. Pozostałe dni imienin Małgorzaty to między innymi: 12 stycznia, 18 stycznia, 22 lutego, 25 lutego, 25 marca, 10 kwietnia, 13 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 13 lipca, 20 lipca, 27 sierpnia, 30 sierpnia, 16 października, 2 listopada, 16 listopada oraz 30 grudnia.

Śmieszne i zabawne życzenia dla Małgorzaty na imieniny

Małgosiu, w dniu Twoich imienin życzę Ci, aby Twoja poranna kawa zawsze była gorąca, kalorie z czekolady szły wyłącznie w dobre samopoczucie, a mąż na Twój widok tracił dar mowy z zachwytu.

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Droga Małgorzato, życzę Ci przede wszystkim zdrowia, szczęścia i portfela tak grubego, żeby nie mieścił się w żadnej z Twoich torebek. Obyś zawsze miała powód do śmiechu, a w razie życiowych kłopotów potrafiła rzucić takim żartem, że nawet największy pech ucieknie w popłochu!

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Nasza kochana Małgorzato, bądź zawsze pozytywnie zakręcona, bo z Twoim głośnym śmiechem ten świat brzmi znacznie lepiej!

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Małgośka, z okazji imienin życzę Ci, byś o poranku nigdy nie musiała szukać drugiej skarpetki do pary i żeby w Twoim serialu nigdy nie zginął najprzystojniejszy bohater. Bądź radosna, szalona i w ogóle nie zwalniaj swojego życiowego tempa!

Krótkie życzenia dla Małgorzaty

Małgosiu, niech każdy Twój dzień będzie pełen słońca, a na twarzy zawsze gości szczery uśmiech.

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Spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia i niekończącego się szczęścia z okazji imienin, droga Małgorzato!

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Kochana Małgorzato, życzę Ci samych pięknych chwil, dobrych ludzi wokół i trwałego spokoju w sercu.

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Małgosiu, idź przez życie z odwagą i radością, zdobywając z łatwością wszystko, czego tylko zapragniesz.

Życzenia imieninowe dla Małgorzaty gotowe do wysłania

Z okazji dzisiejszych imienin przesyłam Ci najcieplejsze myśli. Małgorzato, bądź zawsze tak samo inspirująca, pełna energii i pozytywnego nastawienia do świata. Niech każdy nowy dzień przynosi Ci cudowne niespodzianki, a to, co trudne, omija Cię szerokim łukiem. Wszystkiego najlepszego!

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Małgosiu, z okazji Twojego dzisiejszego święta życzę Ci czasu wyłącznie dla siebie, sukcesów, z których będziesz ogromnie dumna, i bezmiaru miłości od najbliższych osób. Ciesz się każdą ulotną chwilą, kolekcjonuj wspaniałe wspomnienia i nigdy nie trać swojego naturalnego uroku!

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W dniu Twoich imienin pragnę Ci życzyć, droga Małgorzato, abyś każdego poranka budziła się z nowym zapasem sił do spełniania ukrytych marzeń. Niech niesamowite szczęście będzie Twoim stałym towarzyszem, a szczery uśmiech najpiękniejszą wizytówką, otwierającą wszystkie drzwi!

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Małgorzato, wysyłam wirtualny kosz świeżych kwiatów i garść moich najserdeczniejszych życzeń. Obyś zawsze znajdowała drobne powody do radości, a każda podjęta życiowa decyzja prowadziła Cię prosto do upragnionego celu. Cudownych imienin!

Wierszowane życzenia imieninowe dla Małgorzaty

Dla Małgorzaty w dniu jej święta, niech każdy o niej dzisiaj pamięta. Dużo zdrowia, słońca jasnego i życia dla niej bezproblemowego!

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Małgosiu kochana, bądź roześmiana, od samego świtu aż do późnego rana. Niech smutki znikają w oka mgnieniu, a szczęście sprzyja każdemu marzeniu!

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W dniu imienin dla Małgorzaty wręczam dzisiaj najpiękniejsze kwiaty. Niechaj radość z Tobą wciąż kroczy, a blask miłości rozjaśnia twe oczy!

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Kiedy imieniny Małgosia świętuje, niech cała rodzina z radości wiwatuje. Dużo spokoju, portfela grubego i życia na co dzień naprawdę pięknego!