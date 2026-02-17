Łukasz Nowicki szczerze o relacji z Martą Manowską. Wspólna pasja to dopiero początek

Wspólna praca w "The Voice Senior"

Łukasz Nowicki i Marta Manowska poprowadzili 7. sezon "The Voice Senior", a ich telewizyjna współpraca zebrała mnóstwo pozytywnych opinii. Tuż po finale show dziennikarz w rozmowie z "Super Expressem" uchylił rąbka tajemnicy na temat kulisów tej relacji. Nie da się ukryć, że prezenter jest zachwycony koleżanką z planu. To było spotkanie na najwyższym poziomie artystycznym.

Zawsze chciałem z Martą pracować

- przyznaje Łukasz Nowicki. Okazuje się, że ich relacja wykracza poza studyjne światła. Oboje mają duszę obieżyświatów, co pozwoliło im błyskawicznie znaleźć wspólny język. Nowicki przyznaje, że gdyby nie telewizja, prawdopodobnie pakowałby plecak na koniec świata.

Marta podróżuje, a to jest też jedna z moich największych pasji. Gdybym mógł jeszcze raz wybrać swoją drogę życiową, zostałbym zawodowym podróżnikiem. Chciałbym poznawać świat, smakować życie. Marta ma podobnie, więc mamy mnóstwo wspólnych tematów.

Prezenter nie szczędzi ciepłych słów pod adresem prowadzącej. Docenia nie tylko jej profesjonalizm, ale przede wszystkim osobowość i intelekt. W świecie show-biznesu, gdzie rywalizacja często bierze górę, taka życzliwość to prawdziwy skarb.

Jest niezwykle oczytaną, mądrą osobą. Ma wrażliwość, którą bardzo cenię. Świetnie się jej słucha. Jest też życzliwą koleżanką, a to w tej branży ma ogromne znaczenie.

Czy ten duet zobaczymy jeszcze w innych formatach? Nowicki nie mówi "nie". W wywiadzie dla "Super Expressu" wspomniał o planach, które mogłyby połączyć ich zawodowe ścieżki z prywatnymi zainteresowaniami. Wspólny program podróżniczy brzmi jak plan doskonały.

Rozmawialiśmy o różnych pomysłach, także podróżniczych. Kto wie, może kiedyś uda się coś razem zrobić.

Aktor i prezenter zdaje sobie sprawę, że los mu sprzyja. Współpraca z Martą Manowską to kolejny dowód na to, że trafia na świetne towarzyszki, podobnie jak wcześniej na Marzenę Rogalską w "Pytaniu na Śniadanie". Nowicki doskonale odnajduje się w damsko-męskich duetach.

Ja też mam szczęście - Rogalska, Manowska - farciarz ze mnie

- mówi wprost Łukasz Nowicki.

Kulinarne eksperymenty Łukasza Nowickiego

Kiedy Nowicki nie bryluje na wizji i nie użycza głosu w hitowych animacjach, zamienia mikrofon na nóż szefa kuchni. Okazuje się, że pichcenie to jego sposób na reset po pracy. Prezenter w kuchni czuje się jak ryba w wodzie.

Uwielbiam gotować. To mnie relaksuje

- przyznaje gospodarz show. Jego domowe menu brzmi naprawdę imponująco i wcale nie ogranicza się do przysłowiowej wody na herbatę. Gwiazdor serwuje dania, których nie powstydziłyby się dobre restauracje. Wołowina po burgundzku to już wyższa szkoła jazdy.

Ostatnio robiłem wołowinę po burgundzku. Przygotowuję też ryby, rosół, świetną jajecznicę. Lubię eksperymentować i spędzać czas w kuchni.

Gotowanie to u Nowickiego sport zespołowy. Razem z żoną podejmują się nowych wyzwań kulinarnych, a ich dom zamienia się w małą piekarnię. Zapach świeżego chleba to definicja domowego ciepła.

Jutro pieczemy z żoną pierwszy raz chleb na zakwasie. Zakwas już stoi w słoiku i czeka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie

- mówi z uśmiechem dla "Super Expressu".