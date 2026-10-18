Zaskakujące pożegnanie z "Tańcem z Gwiazdami". Widzowie zdecydowali

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Rywalizacja nabiera tempa, bowiem uczestnicy mają już za sobą ponad połowę edycji. Do tej pory "Taniec z Gwiazdami" zafundował widzom odcinki w klimacie włoskim, latynoskim, podróże w czasie oraz specjalne wydanie z udziałem najbliższych. W najnowszej odsłonie gwiazdy oraz ich profesjonalni partnerzy mierzyli się z utworami z uwielbianych animacji Disneya. Sprawdźcie, jak ostatecznie uplasowali się w tabeli wyników.
Motyw Disneya zdominował parkiet, a w jury zasiadła Edyta Górniak
O ile w odcinku rodzinnym nikt nie musiał żegnać się z programem, tak tydzień wcześniej emocje sięgnęły zenitu. Przypomnijmy, że po starciu z latynoskimi rytmami z 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odpadli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. 18 października pary tańczyły do muzyki z filmów Disneya. W związku z tym, gościem specjalnym i dodatkowym jurorem była Edyta Górniak – legenda polskiej sceny i niezapomniany głos "Kolorowego wiatru" z "Pocahontas". Jak jej oceny wpłynęły na końcową klasyfikację?
Kto pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" 18.10.2026? Znamy wyniki
Po zsumowaniu punktów przyznanych przez jurorów oraz głosów oddanych przez widzów, zapadła ostateczna decyzja. Z marzeniami o wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" musieli pożegnać się Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.
Tak prezentowała się punktacja od jury w tym odcinku:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów.
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów.
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów.
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów
Walka o Kryształową Kulę trwa w najlepsze. Kto zatańczy w kolejnym odcinku "Dancing with the Stars"?
Grono kandydatów do zdobycia głównej wygranej, czyli nagrody finansowej oraz Kryształowej Kuli, systematycznie się kurczy. W następnym odcinku na parkiecie zaprezentują się:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów.
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z kolei, na przestrzeni wcześniejszych tygodni, z rywalizacją pożegnali się:
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.