Zaskakujące pożegnanie z "Tańcem z Gwiazdami". Widzowie zdecydowali

Rywalizacja nabiera tempa, bowiem uczestnicy mają już za sobą ponad połowę edycji. Do tej pory "Taniec z Gwiazdami" zafundował widzom odcinki w klimacie włoskim, latynoskim, podróże w czasie oraz specjalne wydanie z udziałem najbliższych. W najnowszej odsłonie gwiazdy oraz ich profesjonalni partnerzy mierzyli się z utworami z uwielbianych animacji Disneya. Sprawdźcie, jak ostatecznie uplasowali się w tabeli wyników.

Motyw Disneya zdominował parkiet, a w jury zasiadła Edyta Górniak

O ile w odcinku rodzinnym nikt nie musiał żegnać się z programem, tak tydzień wcześniej emocje sięgnęły zenitu. Przypomnijmy, że po starciu z latynoskimi rytmami z 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odpadli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. 18 października pary tańczyły do muzyki z filmów Disneya. W związku z tym, gościem specjalnym i dodatkowym jurorem była Edyta Górniak – legenda polskiej sceny i niezapomniany głos "Kolorowego wiatru" z "Pocahontas". Jak jej oceny wpłynęły na końcową klasyfikację?

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie

Kto pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" 18.10.2026? Znamy wyniki

Po zsumowaniu punktów przyznanych przez jurorów oraz głosów oddanych przez widzów, zapadła ostateczna decyzja. Z marzeniami o wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" musieli pożegnać się Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.

Tak prezentowała się punktacja od jury w tym odcinku:

Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów. Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów

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Walka o Kryształową Kulę trwa w najlepsze. Kto zatańczy w kolejnym odcinku "Dancing with the Stars"?

Grono kandydatów do zdobycia głównej wygranej, czyli nagrody finansowej oraz Kryształowej Kuli, systematycznie się kurczy. W następnym odcinku na parkiecie zaprezentują się:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów.

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z kolei, na przestrzeni wcześniejszych tygodni, z rywalizacją pożegnali się:

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.