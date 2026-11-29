Informacje o kontynuacji produkcji, które oficjalnie potwierdzono w czerwcu bieżącego roku, poprzedziły wielomiesięczne oczekiwania fanów. Kuluarowe spekulacje na temat ewentualnego wznowienia serialu „Ranczo” w rozmaitych formach trwały już od wielu lat. W tym roku doniesienia te wyjątkowo przybrały na sile, a na początku lata twórcy wreszcie ogłosili rozpoczęcie prac na planie finałowego, jedenastego sezonu.

Kolejna część tej niezwykle popularnej w Polsce produkcji trafi na ekrany pod tytułem „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Potwierdzono już, że nadchodzący sezon będzie składał się z sześciu premierowych odcinków. Interesującym szczegółem jest czas trwania ostatniego epizodu, który w przeciwieństwie do standardowych odsłon wydłużono do około godziny.

Debiut otwierającego sezon odcinka jest już bardzo blisko i budzi ogromne emocje. Wielomilionowa widownia w Polsce będzie mogła obejrzeć tę produkcję już w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20:25. Zgodnie z tradycją, emisja odbędzie się na antenie stacji TVP1.

Bogdan Kalus o hejcie na nowe "Ranczo".

Obsada 11. sezonu serialu „Ranczo”. Kto zagra w nowych odcinkach?

Twórcy ujawnili już listę aktorów, którzy pojawią się w premierowych odsłonach „Rancza”. Na planie zdjęciowym ponownie zameldowali się między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Grażyna Zielińska, Marta Chodorowska, Magdalena Kuta, Dorota Chotecka, Grzegorz Wons, Magda Waligórska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Piotr Ligienza oraz Arkadiusz Nader. Z przyczyn naturalnych w obsadzie zabraknie zmarłych już aktorów Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki. Scenarzyści nie zdecydowali się jednak na uśmiercenie granych przez nich bohaterów, dlatego w „Ranczu: Zemście Wiedźm” Kusy oraz Stach Japycz będą po prostu przebywać poza terenem Wilkowyj.

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Epizodyczne i drugoplanowe role w „Ranczu”. Którzy znani aktorzy wystąpili w serialu?

Nadchodzący wielkimi krokami debiut jedenastego sezonu „Rancza” stanowi doskonałą okazję do wspomnień. Warto przypomnieć sobie znanych aktorów oraz aktorki, którzy w dotychczasowych seriach wcielali się w postacie poboczne, epizodyczne i drugoplanowe. Zestawienie tych nazwisk znajduje się w przygotowanej poniżej galerii.