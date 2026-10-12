Gwiazdor polsko-włoskiego serialu omija związki szerokim łukiem? 46-latek wspomina trudne początki

W obsadzie serialu "Felicità", którego akcja rozgrywa się w malowniczej Apulii, znaleźli się zarówno polscy, jak i włoscy aktorzy. Na ekranie możemy oglądać takie gwiazdy jak Laura Breszka, Dawid Ogrodnik, Anna Dereszowska oraz właśnie Alessandro Parrello. Niedawno włoski artysta zdecydował się opowiedzieć nieco więcej o swoim życiu prywatnym i uczuciowym.

"Felicita". Kogo gra Alessandro Parrello?

Urodzony we wrześniu 1980 roku artysta pochodzi z Rzymu. Swoje życie zawodowe dzieli między Włochy a Stany Zjednoczone, zajmując się nie tylko grą aktorską, ale również reżyserią i produkcją filmową. W wywiadzie dla TVP artysta wyznał, że spędził kilka lat w Nowym Jorku, jednak to Warszawa skradła jego serce, zachwycając go swoją czystością i poczuciem bezpieczeństwa. W nowym serialu "Felicità" Alessandro Parrello wciela się w bohatera o imieniu Marco.

Alessandro Parrello o statusie związku i relacjach

Wielu widzów zastanawia się, czy Alessandro Parrello jest obecnie w związku. Okazuje się, że przystojny Włoch nie znalazł jeszcze swojej drugiej połówki. Aktor przyznał, że jego decyzja o spontanicznym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych w wieku 25 lat sprawiła, że musiał w pełni poświęcić się obowiązkom zawodowym. By utrzymać się w nowym kraju, pracował jako kelner oraz sprzedawca w barze serwującym owoce morza. Po latach dostrzega, jak wiele ominęło go z powodu skupienia się na karierze, i dziś, mimo bycia singlem, ma zupełnie inne podejście do związków.

- Kiedyś żyłem pracą, a reszta miała podrzędne znaczenie. Z biegiem lat zaczynam doceniać rolę uczuć w życiu, także w relacjach. Kiedy cudem znajdę chwilę dla siebie, jeżdżę na motocyklu za miasto, na przykład nad morze, bo kocham wodę - mówi na łamach "Twojego Imperium".

Pomimo życia w wolnym tempie i na własnych zasadach, Alessandro Parrello wyznał, że szybko potrafi ocenić, czy między nim a daną kobietą pojawiła się iskra. Artysta podkreślił, że choć nie ma uniwersalnego przepisu na skuteczny podryw, to on sam stosuje pewne sprawdzone metody, które ułatwiają mu nawiązywanie relacji.

- Każda kobieta jest inna, więc trzeba przede wszystkim znać słabe punkty, punkty dostępu, bo wy kobiety macie zawsze punkt dostępu, który dobrze ukrywacie. Patrzę w oczy i po 5 sekundach potrafię zrozumieć, czy jest chemia - objaśnił w "Pytaniu na Śniadanie".

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Emisja serialu "Felicita". Gdzie i kiedy oglądać?

Fani polsko-włoskiej koprodukcji mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, odcinki dostępne są również na platformach internetowych Telewizji Polskiej.

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